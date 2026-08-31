Arturo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue abucheado en un restaurante de Coatepec, Veracruz, con gritos de “Fuera Morena” mientras convivía con su familia.

“¡Fuera Morena! Gracias por tener al país en la ruina”. Gritos contra Arturo López Obrador, hermano del expresidente AMLO

Aunque Arturo López Obrador aclaró que no depende del partido fundado por su hermano y aseguró: “Yo no vivo de Morena”, los comensales mantuvieron las consignas en su contra.

El ingeniero civil insistió en su distanciamiento político y recordó que pertenece a otro partido, mientras su suegra respondió al incidente con la frase: “Que Dios los perdone”.

“Yo no vivo de Morena”: Arturo López Obrador, hermano del expresidente AMLO

El domingo 30 de agosto de 2026, Arturo López Obrador, junto a su esposa y suegra, fueron confrontados por los comensales del Mesón Guadalupe, en Coatepec.

En respuesta a las críticas, Arturo López Obrador trató de defenderse asegurando que no depende del partido para vivir y que nadie presente podía afirmar con certeza cuáles son sus inclinaciones políticas.

“Gracias señores, yo no vivo de Morena, coño. No saben a qué partido pertenezco”. Arturo López Obrador, hermano del expresidente AMLO

Arturo López Obrador insistió en su alejamiento de Morena: “Yo no comulgo con mi hermano, soy de otro partido, investiguen”; pero las consignas en su contra no cesaron.

La suegra de Arturo López Obrador también reaccionó durante el incidente y respondió a los comensales con la frase: “Que Dios los perdone, porque no muestran su educación”.

Abuchean a Arturo López Obrador, hermano de AMLO

¿Quién es Arturo López Obrador, hermano de AMLO?

Arturo López Obrador, hermano del expresidente AMLO, es un ingeniero civil y ha desarrollado buena parte de su vida en Veracruz, donde ha trabajado como funcionario público de nivel medio.

Su nombre cobró notoriedad por el distanciamiento político con AMLO en 2016, durante la elección para la gubernatura de Veracruz, cuando manifestó públicamente su respaldo al entonces candidato del PRI, Héctor Yunes Landa.

Por su parte, AMLO apoyaba al candidato de Morena, Cuitláhuac García, lo que provocó un enfrentamiento entre ambos hermanos durante toda la contienda electoral.