Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, reveló que fueron siete las agencias de Estados Unidos con las que trabajó cuando estaba a cargo del estado.

Incluso, mencionó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tenía conocimiento de esto, pero al expresidente de México no le gustó porque rechazaba trabajo incluso de inteligencia con Estados Unidos.

Francisco García Cabeza de Vaca trabajó con siete agencias de Estados Unidos cuando era gobernador de Tamaulipas

Una vez más, Francisco García Cabeza de Vaca confirmó haber trabajado con Estados Unidos cuando fue gobernador de Tamaulipas, asegurando que solo fue colaboración de inteligencia.

Sin embargo, esta ocasión Cabeza de Vaca dijo a Ciro Gómez Leyva que fueron siete las agencias con las que trabajó:

DEA,

FBI,

Departamento de Seguridad Nacional,

ICE,

Departamento de Seguridad de Texas,

Texas Rangers, entre otros

El exgobernador dijo esto luego de que mencionó que la reforma de la doble nacionalidad de Claudia Sheinbaum tiene su “nombre y apellido” y tras sentenciar el trato a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, por haber trabajado solo con una agencia de Estados Unidos.

Francisco García Cabeza de Vaca recuerda el enojo de AMLO por el trabajo con Estados Unidos

Así como Cabeza de Vaca compartió que fueron siete agencias de Estados Unidos con las que trabajó cuando fue gobernador de Tamaulipas, también recordó que esto fue un hecho público y que su actuar enojó a AMLO.

El exgobernador mencionó que le dijo a AMLO en una mañanera sobre el trabajo de inteligencia que hacía con Estados Unidos, “lo hice de una manera clara”, compartió al recordar que el expresidente se enojó por esta decisión.

A la perspectiva de Cabeza de Vaca, AMLO se enojó porque este rechazó trabajar con la DEA como presidente de México. Sin embargo, este accedió como gobernador de Tamaulipas.