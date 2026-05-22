Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reiteró la importancia del nuevo programa semanal de “Detector de Mentiras”, pues dijo busca aclarar temas como el desmentido de la Fiscalía General de la República (FGR) a El Universal sobre los hermanos Farías Laguna.

“Que bueno que ya publicaron que es falso… ya ven porque va más a hacer el programa especial de las noticias falsas, además del detector de mentiras...” Claudia Sheinbaum

Aunque la nota de El Universal muestra una pagina de la orden de aprehensión de 14 personas vinculadas a la red de huachicol fiscal encabezada por los hermanos Farias Laguna y documenta cuatro asesinatos, la FGR dijo que no hay dato que responsabilice a Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farias Laguna de las mencionadas muertes.

Claudia Sheinbaum celebra desmentido de la FGR a El Universal sobre los hermanos Farias Laguna

Claudia Sheinbaum celebró que la FGR haya desmentido la publicación de El Universal pues aseguró que era falsa.

La presidenta contó que la fiscal Ernestina Godoy estuvo en el gabinete de seguridad de este 22 de mayo y que habló del tema asegurando que es falso.

Posteriormente celebró que por la mañana se haya publicado el desmentido, del cual le informaron durante la conferencia mañanera.

¿Cuándo empieza el “Detector de Mentiras” de Luisa María Alcalde?

El programa de noticias falsas o “Detector de Mentiras” dirigido por Luisa María Alcalde iniciará en el mes de junio, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque ya se tiene el mes, aún no dio a conocer detalles respecto a la fecha, pero resaltó la importancia de llevarlo a cabo ademas de la sección de Miguel Elorza.

La presidenta dijo que la consejera jurídica Luisa María Alcalde será encargada del programa semanal debido a que tiene que ver con el derecho a la información fijado en la Constitución.