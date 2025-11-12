Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz niega que su cliente tuviera bebidas alcohólicas en su celda tras audiencia.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva por Radio Fórmula Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de realizar un ‘litigio sensacionalista’ a su cliente.

Lo anterior para negarle la liberación anticipada que han gestionado, debido a que el ex gobernador de Veracruz lleva ya un 96% de su pena en prisión cumplida.

Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, acusa a FGR de ‘litigio sensacionalista’

Después de esta audiencia de Javier Duarte que se llevó acabo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue aplazada para el próximo 19 de noviembre pero Pablo Campuzano, abogado del ex gobernador de Veracruz acusó a la FGR de crear un ‘litigio sensacionalista’ en torno a su cliente.

Lo anterior por las acusaciones de la Fiscalía General de la República de que en el interior de la celda de Javier Duarte se habían hallado latas de bebidas alcohólicas, un blue-ray modificado para tener internet de banda ancha, un teléfono celular y una pluma con una cámara de video vigilancia integrada.

De acuerdo con el abogado las latas encontradas por la FGR no eran de bebidas alcohólicas, sino en realidad se trataba de alcohol sólido que comúnmente se utiliza para cocinar.

“Ahora estas faltas graves la fiscalía ha intentado manejar, digo sabiendo de que había medios en la audiencia que te que le encontraron alcohol insinuando que está que hacía fiestas cosas del estilo (...) Las latas no eran de bebidas alcohólicas era alcohol sólido alcohol sólido y así lo aclaró el testigo (...) lo sacan de contexto para hacer una un litigio sensacionalista y alejarse de lo jurídico" Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte

Respecto al blue-ray modificado para tener internet de banda ancha, Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte dijo que este fue encontrado en un pasillo donde ni siquiera se encontraba su cliente.

Pese a estas acusaciones se espera que en la próxima audiencia de Javier Duarte los juzgadores analicen la petición de la libertad anticipada del ex gobernador de Veracruz, quién cumple sentencia por delitos como lavado de dinero y asociación delictuosa.