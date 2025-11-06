Se informó que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte solicitó su libertad anticipada, situación que una jueza federal definirá el 12 de noviembre, como confirmó su abogado.

Javier Duarte lleva poco más de ocho años en prisión tras ser detenido en Guatemala en 2018, acusado de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Sin embargo y pese a pruebas presentadas, el fiscal de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, Manuel Granados Quiroz aseguro que todavía existen recursos en contra de Javier Duarte.

Javier Duarte solicita libertad anticipada ya que habría pagado el 95% de su condena

Acorde con lo señalado, en una audiencia celebrada el lunes 3 de noviembre, la defensa de Javier Duarte solicitó libertad anticipada, presentando a su vez 24 pruebas y otros testimonios a su favor.

La solicitud de Javier Duarte será definida por la jueza federal Ángela Zamorano Herrera del Reclusorio Norte, el próximo miércoles 12 de noviembre en otra audiencia.

El abogado de Javier Duarte, Pablo Campuzano explicó que el ex gobernador tendría derecho a solicitar la libertad anticipada debido a que ha pagado más del 95.04% de su condena, por lo que “ha cumplido en exceso”.

Esto derivado de la aceptación de un procedimiento abreviado por ambas partes, Javier Duarte y la FGR, a quienes acusó de buscar el incumplimiento de su promesa, ya que presentaron 12 pruebas en su contra.

Javier Duarte culpa a Yunes y Cuitláhuac por las inundaciones (Especial)

La libertad anticipada también fue solicitada ya que Javier Duarte cumpliría con los requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que incluyen buena conducta y pagar la reparación del daño.

¿En dónde está Javier Duarte? Ya se estaría despidiendo de sus compañeros

Ante la posibilidad de obtener la libertad anticipada, Javier Duarte ya estaría dando por hecho que saldrá del penal en donde está, según el medio El País, como reveló tras darse a conocer la solicitud.

Y es que al respecto, menciona que Javier Duarte se estaría despidiendo de sus compañeros en el Reclusorio Norte, en donde está cumpliendo su condena, según las fuentes que mencionó el medio de comunicación.

Incluso mencionó que para celebrar la que espera sea libertad anticipada de Javier Duarte, hubo mariscada y bebidas alcohólicas, con otros funcionarios sentenciados por corrupción en el Reclusorio Norte.