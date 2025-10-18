En medio de la tragedia que embarga a Veracruz por las inundaciones del 10 de octubre de 2025, el exgobernador de Javier Duarte salió a repartir culpas a Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García.

Desde prisión, Javier Duarte dijo que ambos serían responsables de haber “destruido su legado” en materia de prevención de riesgos y de potenciales desastres naturales como inundaciones.

“Una de las razones por la que Veracruz está sufriendo derivado de las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento de los ríos Cazones y Pantepec [..] es que durante los 2 años del mandato de Miguel Ángel Yunes y los 6 de Cuitláhuac García a lo único que se dedicaron fue a destruir mi legado” Javier Duarte

Inundación en Poza Rica, Veracruz, al 17 de octubre de 2025 (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Javier Duarte culpa a Yunes y Cuitláhuac por las inundaciones

Javier Duarte acusó que, por la incompetencia de Yunes y Cuitláhuac ante las inundaciones, a la gobernadora Rocío Nahle le tocará “comenzar de cero con esta titánica tarea”.

Recordó que una de sus políticas públicas más exitosas fue la de la Protección Civil, misma en la que incluso participó Héctor Yunes como Presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República.

En su mensaje, Javier Duarte dijo que en su gobierno se impulsaron algunas medidas en materia de Protección Civil, tales como:

Atlas estatal de riesgos y la alerta temprana (gris)

Plan Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Personal bien capacitado para contención de desastres

Flotillas aéreas mejor preparadas del país

Programa permanente de dragado de los ríos

Construcción de muros de contención

Albergues con un listado preciso con nombres y apellidos

En opinión de Javier Duarte, el desbordamiento de los ríos Cazones y Pantepec sería solo el inicio de las inundaciones en esta época de tormentas y huracanes, pues prevé desbordes similares en:

Pánuco

Tecolutla

Jamapa

Papaloapan

Tesechoacan

Coatzacoalcos