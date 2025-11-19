Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, confía en que el exgobernador de Veracruz recupere su libertad este miércoles 19 de noviembre.

A su paso por el Reclusorio Norte, la defensa de Javier Duarte informó que el político ha cumplido con el 95% de su condena, por lo que no hay impedimentos para dejar la presión.

Así como descartó que la Fiscalía General de la República pueda retenerlo con base en una nueva orden de aprehensión.

“No es posible ejecutar un orden de aprehensión dado que existe un tratado internacional con el país de Guatemala, donde se impide la ejecución de una nueva orden si no se cuenta con esa autorización” Pablo Campuzano. Abogado de Javier Duarte

No obstante, se espera que seis elementos de la Fiscalía de Veracruz comparezcan ante la FGR para evitar la salida de Javier Duarte .

Javier Duarte culpa a Yunes y Cuitláhuac por las inundaciones (Especial)

Javier Duarte podría abandonar prisión en las próximas horas

Javier Duarte está confiando en recuperar su libertad hoy. De acuerdo con su abogado, el exgobernador de Veracruz, de 51 años de edad, cumplió en exceso su sentencia.

El político fue sentenciado a 9 años de prisión, así como se le obligó a pagar una multa de 58 mil pesos por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Condena que se le impuso en 2018, pero que se ratificó en 2020.

Por lo que dando por hecho que Javier Duarte cumple con los requisitos para obtener el beneficio de la libertad anticipada, Pablo Campuzano da por sentado que la resolución será favorable y se aplicará en cuestión de horas.

“Esperemos se resuelva, esperemos que la Fiscalía pueda presentar a sus testigos, poderlos interrogar y tener una resolución hoy mismo de este asunto.... Por nuestro lado, actuando de buena fe, estamos ofreciéndoles acuerdos probatorios, es decir, que todo lo que ellos pretenden acreditar con estos testigos se los damos por cierto. De nuestro lado está toda la disposición, sabemos que cumplimos los requisitos y lo único que queremos es que se resuelva pronto y conforme a derecho” Pablo Campuzano. Abogado de Javier Duarte

De ser concedida su libertad por la jueza Ángela Zamorano Herrera, el político abandonará el Reclusorio Norte en cuestión de horas, una vez que finalicen los trámites administrativos.