Gerardo Rincón, abogado de El Chapo Guzmán, aclaró que las cartas que circulan que habría mandado a Claudia Sheinbaum son totalmente falsas.

Rincón explicó que además de los filtros que estas cartas debían pasar desde la cárcel en que Joaquín 'El Chapo’ Guzmán está recluido, el fundador del Cártel de Sinaloa no sabe inglés y más detalles que descartan la fiabilidad de los escritos.

El Chapo Guzmán no ha mandado ninguna carta a Claudia Sheinbaum

El abogado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán explicó en entrevista con Azucena Uresti, que las cartas que circulan dirigidas a Claudia Sheinbaum con la firma del narcotraficante son falsas.

Gerardo Rincón argumentó que para que una carta salga de la cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos donde El Chapo Guzmán está, primero debe ser aprobada por las autoridades de la prisión y luego tener una aprobación del FBI.

Por otra parte, señaló que el líder del Cártel de Sinaloa, capturado en 2016, no habla inglés, por lo que también imposibilita esas cartas.

Sumado a ello que El Chapo Guzmán tampoco es bueno escribiendo en español y que su firma no es ni cercana a la real del narcotraficante.

“Para empezar el señor [Joaquín] Guzmán no sabe el idioma inglés, el español en lo escrito no es muy bueno para hacerlo, la firma no tiene nada que ver”. Gerardo Rincón, abogado.

Según lo mostrado, el narcotraficante pide a Claudia Sheinbaum ser extraditado a México luego hubo freno en su extradición.

Abogado de El Chapo Guzmán presentará su caso a Derechos Humanos de Ginebra acusando tortura

Gerardo Rincón, abogado de El Chapo Guzmán, ha acusado que el narcotraficante está “siendo torturado” en la cárcel de Estados Unidos, lo que violaría sus derechos humanos y quebraría el acceso a la justicia.

Rincón explicó que si bien ya le dieron cadena perpetua a El Chapo Guzmán, pide que tenga el mismo derecho que el resto de la población en prisión, “no estoy pidiendo que le den una [cama] king size”.

Por ello, dijo que enviaría el caso del narcotraficante al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza para que sea revisado, pues las condiciones en las que está en la cárcel de máxima seguridad son de “un calabozo”.