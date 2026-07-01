La reciente carta de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera dirigida a la Corte de Nueva York en Estados Unidos, en la que solicita su extradición a México, podría ser falsa.

Este escrito no sería el único, las siete misivas previamente enviadas por ‘El Chapo’ al juez Brian Cogan, también habrían sido redactadas por alguien más.

Detalle ponen en duda la autenticidad de las cartas de El Chapo

Keegan Hamilton, quien en la red social X se identifica como Editor sénior de asuntos legales y justicia penal en Los Angeles Times, puso en duda la autenticidad de las cartas enviadas por El Chapo Guzmán.

Tras una comparación con cartas anteriores notó que el sello del sobre reciente corresponde a Jackson, ciudad de Mississippi, y no a Colorado, donde se encuentra preso el exlíder y fundador del Cártel de Sinaloa.

Cartas de El Chapo podrían ser falsas (@arturoangel20 / X)

A este dato se suman otros detalles que alimentan sospechas.

Las misivas fueron redactadas en inglés, idioma que ‘El Chapo’ -de 69 años de edad- no domina y es casi imposible que haya aprendido durante su estancia en prisión.

Cabe mencionar que éste permanece en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Colorado, Estados Unidos.

En cumplimiento de una sentencia por cadena perpetua se mantiene bajo un extremo aislamiento. Permanece 23 horas al día en su celda de 2 por 3.5 metros.

Los documentos, redactados en inglés y enviados en distintas fechas durante las últimas semanas, solicitaban la extradición del narcotraficante a México, además de un nuevo juicio y la revisión de su sentencia.

Comparando las cartas en inglés con un escrito en español, sale a relucir que el capo firma con su nombre de pila y no con su apodo, tal y como quedó plasmado en la última carta.

Aunado a esto, cuatros cartas habrán sido remitidas el mismo día.