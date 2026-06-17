Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una nueva carta al juez de su caso, Brian Cogan, para apelar su condena y denunciar supuestas irregularidades durante su juicio en Estados Unidos.

“Le pido al juez Brian Cogan que me dé otra oportunidad para demostrarle a la gente que mi condena de 2019 ha cambiado toda mi vida, en nombre de mis amadas hijas gemelas y de mi esposa, quienes necesitan de mi presencia allá“. El Chapo Guzmán

En su carta, fechada el 10 de junio, el exlíder criminal aseguró que su sentencia fue resultado de una “violación judicial” de sus derechos, y dijo que existió “intimidación del jurado“.

Como en otras cartas enviadas a autoridades estadounidenses, El Chapo Guzmán pidió otra oportunidad al juez Brian Cogan para estar más cerca de sus hijas gemelas y su esposa, Emma Coronel.

Carta de Chapo (Carta)

El Chapo Guzmán reitera que su condena fue injusta

En su carta, El Chapo Guzmán escribió de manera directa al Tribunal del Distrito Este para denunciar supuestas irregularidades que le ocasionaron recibir un veredicto, que calificó de injusto.

“Hoy escribo esta carta al Tribunal del Distrito Este sobre las violaciones que han ocurrido debido a la intimidación del jurado y a los puntos de vista judiciales que me llevaron a recibir un veredicto de culpabilidad bajo una ley injusta”. El Chapo Guzmán

Agregó que la política exterior y la política de Estados Unidos “no fueron utilizadas en su juicio siguiendo la Constitución y la división de poderes para la atención” de su caso.

Sobre ese argumento, El Chapo Guzmán dijo que la aplicación conjunta de las leyes forma parte de sus derechos como ciudadano ante los tribunales del Distrito Este.

En las últimas semanas, El Chapo ha enviado varias cartas escritas a mano y en inglés solicitando su extradición y un nuevo juicio, petición que ya fue rechazada por el juez Brian Cogan.

Brian Cogan (Especial)

El Chapo Guzmán asegura ser inculpado por el gobierno mexicano

El Chapo Guzmán volvió a insistir que su sentencia fue injusta y denunció a los anteriores gobiernos mexicanos de haber realizado asesinatos e intentar culparlo para encubrir sus crímenes.