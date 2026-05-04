El juez Brian Cogan, encargado del caso, desestimó formalmente la solicitud de extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por lo que el exlíder del Cartel de Sinaloa no podrá volver a México.

Además de su extradición, Brian Cogan indicó en un documento judicial que rechazó todas las solicitudes que “El Chapo” presentó en las últimas dos semanas a través de cartas, en las cuales pedía:

“Liberación obligatoria”

“Apelación solicitando nuevo juicio”

“Liberación con fines de extradición”

“Solicitud de documentos sobre cómo el jurado llegó a su veredicto”

“Alegación de condena injusta”

El Chapo Guzmán envía carta; acusa que no lo dejan hablar con su abogado (Michelle Rojas / SDPnoticias)

El Chapo pidió volver a México; juez Brian Cogan lo rechazó

En cuanto a las solicitudes de “El Chapo”, el juez Brian Cogan afirmó que las rechazó porque “algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno tiene mérito legal“.

Sobre ese argumento, el juez concluyó en un documento oficial firmado el 4 de mayo que todas las peticiones del exlíder del Cartel de Sinaloa fuesen "denegadas“.

En días recientes, El Chapo había enviado varias cartas solicitando su traslado a México, argumentando que su juicio fue irregular y que la condena de cadena perpetua es "cruel“.

“Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal” El Chapo, exlider del Cártel de Sinaloa

En una carta manuscrita dirigida a la Corte de Brooklyn, también pedía que se respetaran sus derechos para solicitar su extradición, asegurando que no se tomaron en cuenta pruebas clave para su defensa.

Supuesta carta del Chapo Guzmán (@keegan_hamilton/ X)

El Chapo denunció tratos inhumanos en Estados Unidos

El Chapo, quien lleva nueve años encarcelado en Estados Unidos desde su extradición en 2017, asegura que busca un trato igualitario ante la ley y que su apelación no ha sido atendida de forma justa.

Desde su reclusión en la prisión de máxima seguridad (ADX Florence), ha alegado tratos inhumanos como: