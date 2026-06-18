Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera envió una nueva carta dirigida a la Corte de Nueva York para pedir su extradición a México, como ha hecho en diferentes ocasiones sin que se resuelva a su favor.

En esta nueva carta, El Chapo Guzmán denuncia también la violación a sus derechos constitucionales durante el proceso de apelación y señala que no hay pruebas suficientes en su contra para mantenerlo en prisión.

El Chapo Guzmán vuelve a pedir extradición; quiere cumplir sentencia en México

El Chapo Guzmán escribió una nueva carta, fechada el 12 de junio, dirigida al juez de Distrito Este de la Corte de Nueva York para su extradición a México.

De acuerdo con el ex líder del Cártel de Sinaloa, es su derecho solicitar la extradición a su país de origen.

Asimismo, agradeció de antemano al juez por “seguir la leyes y tomar en serio” su solicitud para regresar a México.

Cabe señalar que la intención de Joaquín “El Chapo” Guzmán es apelar la sentencia en su contra al alegar que no hay pruebas suficientes que demuestren su culpabilidad.

En este sentido busca regresar a México y, eventualmente recuperar su libertad.

“La solicitud sobre la política de extradición es un derecho de la ley al pedir en los Tribunales de Distrito mi remoción. Gracias al Juez por seguir las leyes al tomar en serio mi solicitud de estar de regreso en México para mi libertad” El Chapo Guzmán

El Chapo Guzmán reclama violación a sus derechos en Estados Unido

Por otra parte, El Chapo Guzmán señaló que se ha “enfrentado a mucho” al lidiar con las leyes que fueron violadas en su nombre en Estados Unidos y que, considera, no corresponden a su sentencia.

En este sentido, señaló la violación a sus derechos por “la falta de pruebas de mi orden de sentencia” y consideró que el veredicto judicial fue “erróneo”.

Por ello, está previsto un proceso de apelación judicial de su caso para buscar que la sentencia sea revocada y pueda ser liberado.

“Esta es una carta de preocupación para pedirle al Juez que use la Constitución de Poderes para mi próximo caso de apelación judicial. También la Declaración de Derechos por la violación del Tribunal Federal sobre la falta de pruebas de mi orden de sentencia fue un veredicto judicial erróneo de mi juicio” El Chapo Guzmán