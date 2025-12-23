Este martes 23 de diciembre fue informada la decisión del juez Alejandro Latorre Lozano de derogar el amparo presentado por César Duarte Jáquez.

El exgobernador de Chihuhua argumentaba en su petición presunta privación ilegal de la libertad en su contra.

Sin embargo, el juez argumentó su resolución puntualizando que Duarte Jáquez no ratificó la demanda de garantías; es decir que no acudió a validar sus declaraciones ante la autoridad correspondiente.

César Duarte Jáquez investigado por fraude millonario

Actualmente César Duarte Jáquez se encuentra recluido en el el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, El Altiplano.

Fue el pasado 13 de diciembre cuando la Fiscalía General de la República (FGR) informó la medida de vinculación a proceso en contra del exgobernador.

César Duarte, exgobernador de Chihuahua (Adolfo Vladimir / Cuartoscuro)

César Duarte Jáquez quedó bajo la medida de prisión preventiva tras ser capturado el 8 de diciembre de 2025 en Chihuahua.

Duarte Jáquez es investigado por un fraude de más de 70 millones de pesos, mismo que pudo realizar por medio de presuntos apoyos económicos a ganaderos.

Según la FGR, el exgobernador participó en un esquema de lavado de dinero para ocultar recursos ilícitos desviados de las finanzas estatales mexicanas actuales.

Las investigaciones señalan que utilizó el Sistema Financiero Mexicano para mover fondos ilegales y aparentar legalidad en operaciones realizadas durante su mandato oficial gubernamental.