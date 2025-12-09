Tras la detención de César Duarte, así fue la reacción de Javier Corral, también exgobernador de Chihuahua por el PAN y actual senador de Morena; esto fue lo que dijo.

La tarde de este lunes 8 de diciembre, César Duarte fue detenido en Chihuahua por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita cuando era el gobernador del estado.

Javier Corral reaccionó a la detención de César Duarte en Chihuahua

Tras darse a conocer la detención de César Duarte, Javier Corral retuiteó en redes el mensaje de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que se mencionaron los cargos en contra del exgobernador de Chihuahua.

Aunque no añadió más, Javier Corral compartió en un mensaje posterior a la noticia de que César Duarte fue detenido por lavado de dinero.

Javier Corral reacciona a detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua (Captura de pantalla)

Previo a dichos mensajes de parte de Javier Corral, el senador de Morena destacó un reportaje de Zona Free en contra del auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, quien sería cómplice de César Duarte.

Al respecto, Javier Corral señaló que el auditor de Chihuahua ha mantenido silencio e inacción ante actos de corrupción como el de César Duarte y sus cómplices.

Ya que, acorde con el reportaje, Héctor Acosta Félix ha emprendido persecución política contra denunciantes de César Duarte, como sería el mismo Javier Corral.

Javier Corral vs César Duarte: Así es la historia entre los exgobernadores de Chihuahua

César Duarte enfrenta los delitos de peculado, asociación delictiva y lavado de dinero, los cuales habría realizado mientras era gobernador de Chihuahua por el PRI, como denunció Javier Corral en su gobierno.

Esto se dio a conocer como parte de “Operación Justicia para Chihuahua” de Javier Corral y que derivaron en acusaciones sobre el desvío de recursos de 6 mil millones de pesos de parte de César Duarte.

Aunado a una presunta red de corrupción, tras la cual César Duarte denunció persecución política de Javier Corral a quien acusa de ser un prófugo de la justicia.

César Duarte señala a Javier Corral cambiarse a Morena sólo para tener protección de sus delitos, ya que se le acusa al ex panista de desviar 98 millones de pesos.