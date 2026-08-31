La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este lunes 31 de agosto el ABC de las Emociones, una estrategia nacional para fortalecer el bienestar socioemocional y la salud mental de adolescentes y jóvenes en las escuelas de México.

El programa ABC de las Emociones, contempla dedicar una hora semanal a la formación socioemocional en tercero de secundaria y educación media superior, en donde el objetivo es abrir espacios para que los estudiantes puedan hablar sobre emociones, preocupaciones, angustias y problemas que afectan su bienestar.

ABC de las emociones no se quedará en solo en las aulas (Gobierno de México )

ABC de las Emociones también llegará a familias y comunidades

La estrategia del ABC de las Emociones presentada en la conferencia de Claudia Sheinbaum, no se limitará a los salones de clases.

El próximo 23 de septiembre se realizará el “Día del ABC de las Emociones”, con diferentes actividades como:

Pláticas interactivas

Actividades colectivas en escuelas

Participación de personas servidoras públicas y brigadas de salud

El Gobierno de México también distribuirá 16 millones de guías:

7.5 millones para estudiantes 7.5 millones para madres, padres y personas cuidadoras Un millón para docentes. Los materiales abordarán salud mental, autocuidado, gestión emocional, convivencia y uso responsable de tecnologías digitales.

ABC de las emociones no se quedará en solo en las aulas (Gobierno de México )

Los materiales abordarán salud mental, autocuidado, gestión emocional, convivencia y uso responsable de tecnologías digitales.

Entre octubre y diciembre de 2026 se realizarán asambleas informativas con familias y personas cuidadoras para fortalecer el acompañamiento de los adolescentes.

Además, la estrategia contempla 100 Centros Comunitarios “México Imparable”, enfocados en salud mental, cultura y deporte, de ellos, 60 serán entregados este año y funcionarán como espacios de apoyo fuera de las escuelas.

El ABC de las Emociones también contempla seguimiento mediante materiales, acompañamiento comunitario y canales de apoyo como la Línea de la Vida, con la intención de construir una red de atención que involucre a estudiantes, docentes, familias y comunidades.