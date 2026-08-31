La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este lunes 31 de agosto el ABC de las Emociones, una estrategia nacional para fortalecer el bienestar socioemocional y la salud mental de adolescentes y jóvenes en las escuelas de México.

El programa ABC de las Emociones, contempla dedicar una hora semanal a la formación socioemocional en tercero de secundaria y educación media superior, en donde el objetivo es abrir espacios para que los estudiantes puedan hablar sobre emociones, preocupaciones, angustias y problemas que afectan su bienestar.

ABC de las emociones no se quedará en solo en las aulas
ABC de las emociones no se quedará en solo en las aulas (Gobierno de México )

ABC de las Emociones también llegará a familias y comunidades

La estrategia del ABC de las Emociones presentada en la conferencia de Claudia Sheinbaum, no se limitará a los salones de clases.

El próximo 23 de septiembre se realizará el “Día del ABC de las Emociones”, con diferentes actividades como:

  • Pláticas interactivas
  • Actividades colectivas en escuelas
  • Participación de personas servidoras públicas y brigadas de salud

El Gobierno de México también distribuirá 16 millones de guías:

  1. 7.5 millones para estudiantes
  2. 7.5 millones para madres, padres y personas cuidadoras
  3. Un millón para docentes. Los materiales abordarán salud mental, autocuidado, gestión emocional, convivencia y uso responsable de tecnologías digitales.
ABC de las emociones no se quedará en solo en las aulas
ABC de las emociones no se quedará en solo en las aulas (Gobierno de México )

Los materiales abordarán salud mental, autocuidado, gestión emocional, convivencia y uso responsable de tecnologías digitales.

Entre octubre y diciembre de 2026 se realizarán asambleas informativas con familias y personas cuidadoras para fortalecer el acompañamiento de los adolescentes.

Además, la estrategia contempla 100 Centros Comunitarios “México Imparable”, enfocados en salud mental, cultura y deporte, de ellos, 60 serán entregados este año y funcionarán como espacios de apoyo fuera de las escuelas.

El ABC de las Emociones también contempla seguimiento mediante materiales, acompañamiento comunitario y canales de apoyo como la Línea de la Vida, con la intención de construir una red de atención que involucre a estudiantes, docentes, familias y comunidades.