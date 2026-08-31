La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este lunes 31 de agosto el ABC de las Emociones, una estrategia nacional para fortalecer el bienestar socioemocional y la salud mental de adolescentes y jóvenes en las escuelas de México.
El programa ABC de las Emociones, contempla dedicar una hora semanal a la formación socioemocional en tercero de secundaria y educación media superior, en donde el objetivo es abrir espacios para que los estudiantes puedan hablar sobre emociones, preocupaciones, angustias y problemas que afectan su bienestar.
ABC de las Emociones también llegará a familias y comunidades
La estrategia del ABC de las Emociones presentada en la conferencia de Claudia Sheinbaum, no se limitará a los salones de clases.
El próximo 23 de septiembre se realizará el “Día del ABC de las Emociones”, con diferentes actividades como:
- Pláticas interactivas
- Actividades colectivas en escuelas
- Participación de personas servidoras públicas y brigadas de salud
El Gobierno de México también distribuirá 16 millones de guías:
- 7.5 millones para estudiantes
- 7.5 millones para madres, padres y personas cuidadoras
- Un millón para docentes. Los materiales abordarán salud mental, autocuidado, gestión emocional, convivencia y uso responsable de tecnologías digitales.
Los materiales abordarán salud mental, autocuidado, gestión emocional, convivencia y uso responsable de tecnologías digitales.
Entre octubre y diciembre de 2026 se realizarán asambleas informativas con familias y personas cuidadoras para fortalecer el acompañamiento de los adolescentes.
Además, la estrategia contempla 100 Centros Comunitarios “México Imparable”, enfocados en salud mental, cultura y deporte, de ellos, 60 serán entregados este año y funcionarán como espacios de apoyo fuera de las escuelas.
El ABC de las Emociones también contempla seguimiento mediante materiales, acompañamiento comunitario y canales de apoyo como la Línea de la Vida, con la intención de construir una red de atención que involucre a estudiantes, docentes, familias y comunidades.