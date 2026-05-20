Hoy 20 de mayo de 2026 se cumple un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

A lo largo de este periodo, las autoridades han detenido a 18 personas, de las cuales 10 enfrentan proceso por feminicidio y asociación delictuosa.

Sin embargo, el caso sigue marcado por incógnitas: no se ha esclarecido el móvil del crimen ni la identidad de los autores intelectuales, lo que mantiene abiertas las dudas sobre la investigación.

Ximena Guzmán y José Muñoz (Eduardo Díaz/SDPNoticias.com)

Asesinato de colaboradores de Clara Brugada cumple un año entre dudas

La mañana del 20 mayo de 2025, en punto de las 07:13 horas, dos hombres en motocicleta interceptaron un automóvil Audi negro sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia La Moderna.

Tras bajar de la motocicleta, dispararon contra el vehículo en el que viajaban Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de Clara Brugada que murieron al interior del vehículo.

Por los hechos, autoridades de CDMX, con apoyo de fuerzas federales, abrieron una investigación que ha derivado en la captura de 18 personas a un año de que se cumplió el caso.

Ximena Guzmán y José Muñoz (Eduardo Díaz)

No obstante, las investigaciones conjuntas que se han desplegado no han despejado las dudas más importantes de los asesinatos, pues no se sabe cuál fue el motivo del ataque.

En el mismo sentido, aunque se reporta que del total de detenidos hay 10 que ya han sido vinculados a proceso, tampoco se conoce la identidad de los autores intelectuales del crimen.

La misma titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, Bertha Alcalde, reconoció que aún deben se desconoce “el móvil, la autoridad intelectual y la pasión de las personas involucradas”.

¿Por qué los autores materiales del asesinato a colaboradores de Clara Brugada lograron escapar?

Además de las dudas como el móvil del crimen y los autores intelectuales del asesinato a colaboradores de Clara Brugada, uno de los puntos más cuestionables del caso es la forma en la que los autores huyeron.

Al respecto, el jurista Gabriel Regino ha señalado que la facilidad con que los agresores escaparon tras el ataque es al menos inquietante, pues no hubo reacción inmediata de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, planteó que operaciones de esa magnitud suelen requerir algún nivel de tolerancia o cobertura institucional, sugiriendo que la investigación debería contemplar esa posibilidad.

Sin embargo, dicha postura es extraoficial y no forma parte de los hallazgos, pero se mantiene como cuestionamiento público sobre la manera en que los autores materiales lograron escapar sin obstáculos.