Clara Brugada rindió un homenaje personal a Ximena Guzmán y José Muñoz, quienes fueron asesinados un año atrás.

Por medio de redes sociales, Clara Brugada describió a Ximena Guzmán y José Muñoz, quienes fueron sus colaboradores, como dos personas inteligentes, comprometidas, honestas, trabajadoras y humanas.

Destacando que “dedicaron su vida a servir, a construir comunidad y a transformar esta ciudad”.

Asimismo, la funcionaria -de 62 años de edad- aseguró que aunque la ausencia de Ximena y Pepe duele todos los días, su memoria permanece viva así como el cariño que sembraron.

Y, finalmente, con un dibujo que representa a ambos, una vez más, se compromete a dar con la verdad y hacer justicia.

Clara Brugada recuerda a sus colaboradores asesinados (@ClaraBrugadaM / X / @ClaraBrugadaM / X)

Asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, sigue sin resolver

La mañana del 20 de mayo de 2025, Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos de Clara Brugada, fueron asesinados.

Se trató de un ataque directo que tuvo lugar en la Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Napoleón en la colonia Moderna, en alcaldía Benito Juárez, CDMX.

De acuerdo con reportes, la dupla viajaba abordo de un Audi color negro cuando dos hombres en motocicleta los interceptaron y les quitaron la vida por medio de disparos.

A 365 días de su muerte, autoridades correspondientes han detenido a 18 personas, de las cuales 10 enfrentan proceso jurídico por delitos de feminicidio y asociación delictuosa.

No obstante, hasta el momento, se desconoce la identidad de la o las personas que planearon el asesinato, así como tampoco se ha esclarecido el móvil por lo que la investigación permanece abierta.

Cabe mencionar que Ximena Guzmán Cuevas, fungía como secretaria particular de la Jefa de Gobierno, mientras que José Muñoz se desempeñaba como asesor de gobierno y seguridad metropolitana.