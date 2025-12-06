La presidenta Claudia Sheinbaum negó que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tenga nexos con el crimen organizado, declaración que hizo desde el Zócalo hoy sábado 6 de diciembre.

Durante su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) por los siete años desde que Morena llegó al gobierno, Claudia Sheinbaum reiteró que el movimiento no tiene nexos con el crimen organizado.

Claudia Sheinbaum niega nexos de Morena con el crimen organizado en su discurso en el Zócalo

Claudia Sheinbaum enlistó “calumnias” de la oposición contra de Morena y la cuarta transformación y una de ellas sería que tienen nexos con el crimen organizado, aseveración que la presidenta negó rotundamente.

En su discurso, Claudia Sheinbaum señaló que fueron los gobiernos del PRI y PAN los que declararon una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero nunca actuaron para combatirlo.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo énfasis en que, durante esta supuesta guerra contra el narcotráfico, se puso al frente a Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos por narco y crimen organizado.

“Una calumnia más: que los gobiernos de la cuarta transformación están vinculados con grupos delincuenciales. ¡Falso! fueron ellos los que iniciaron una supuesta guerra contra el narco y pusieron al frente a García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos”. Claudia Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum hizo énfasis en que los gobierno de la cuarta transformación se han regido bajo el humanismo mexicano, la austeridad, el amor a la patria y el bienestar del pueblo.