Al advertir que “no vencerán” al pueblo de México ni a ella, la presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó en contra de las campañas de bots y de los comentócratas que dijo, se han desplegado de forma reciente.

Así lo sentenció Claudia Sheinbaum durante el mensaje que ofrece en el acto para celebrar los 7 años de la llegada de Morena al poder, que se celebra en el Zócalo de la CDMX.

“Por más campañas sucias que paguen en las redes sociales por más compras de bots y robots (...) por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción (...) por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México y a su presidenta” Claudia Sheinbaum

Al respecto, la presidenta acusó que en estos días se han puesto en marcha “campañas sucias” en redes sociales en las que bots y comentócratas buscan difundir mentiras sobre México.

No obstante, aseguró que pese a las falsedades, historias de ficción, calumnias y demás ataques que se orquesten en busca de dañarla, no la vencerán y ella seguirá en su proyecto.

Nota en desarrollo. En breve más información