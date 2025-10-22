La operación de huachicol fiscal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llegó hasta Canadá, con el uso del barco Torm Agnes, utilizado para transportar alrededor de 120 mil barriles de hidrocarburos de contrabando.

Así lo reveló un reportaje de Reuters, quien compartió la ruta que tomó este barco con bandera danesa, que llegó al puerto de Ensenada el 8 de marzo, tras 4 días de viaje desde Canadá para descargar el hidrocarburo.

Se trata de uno de los barcos utilizados por el CJNG en la operación de huachicol fiscal que involucra sobre todo a empresas de Estados Unidos para el contrabando de gasolina y diésel hacia México.

Canadá también forma parte de la red de huachicol fiscal del CJNG con barco Torm Agnes

El barco carguero Torm Agnes, construido para el transporte de productos de petróleo, partió del puerto de Vancouver, Canadá, el 2 de marzo, luego de cargar alrededor de 120 mil barriles de combustible.

Esto se trató de una de las operaciones de huachicol fiscal relacionadas con el CJNG, según el mismo reporte, abastecido por la empresa Imperial Oil, propiedad de ExxonMobil.

A pesar de que el barco Torm Agnes cargó diésel, la factura expedida el 28 de febrero de 2025 por la empresa Ikon Midstream, con domicilio en Houston, Texas, afirmaba que se trataba de lubricantes.

Con el manifiesto de carga, señalaba la entrega del supuesto lubricante en México, con Intanza como el destinatario.

Por los 120 mil barriles se declararon 1.3 millones de dólares; sin embargo, de haber ingresado como diésel, con valor aproximado de 12 millones de dólares, tuvo que haber pagado 7 millones de dólares.

La ruta del Torm Agnes de Canadá a México; descarga diésel “sin problemas” para el CJNG

El Torm Agnes comenzó su viaje hacia Ensenada, México, luego de cargar 120 mil barriles de diésel que declaró como lubricantes el pasado 2 de marzo.

Para el 8 de marzo, arribó al puerto de Ensenada para comenzar a descargar con rapidez el hidrocarburo.

De acuerdo con un video compartido por el medio, a pesar de que el puerto no cuenta con la infraestructura para el descargue de combustibles, comenzaron a llegar camiones que se llevaron parte de la carga del Torm Agnes.

Luego de su parada en Ensenada, partió hacia el puerto de Guaymas, Sonora donde el 20 de marzo logró descargar la mitad de lo planeado con el apoyo de camiones cisterna y partió al día siguiente.

El 21 de marzo, autoridades mexicanas lograron el incautamiento del Challenge Procyon en el puerto de Tampico, momento en el que el barco que partió de Canadá emprendió la huida.

Cabe señalar que, además de la entrega en Ensenada, Ikon Midstream realizó otros 4 viajes con la naviera Torm entre el 8 de enero y el 4 de marzo con los barcos: