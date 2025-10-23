La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que son los empresarios de Estados Unidos quienes están participando en el huachicol fiscal.

Desde su mañanera, Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició con la apertura de carpetas de investigación por el delito de huachicol fiscal.

“Sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México que entre de manera ilegal” Claudia Sheinbaum

Asimismo, adelantó que incluso hay carpetas de investigación que tiene órdenes de aprehensión que deberán de cumplimentarse.

Sheinbaum reclama contrabando de combustible de empresarios de Estados Unidos

La presidenta Sheinbaum señaló que hay empresarios de Estados Unidos involucrados en el contrabando de combustible hacia México.

De acuerdo con la presidenta, no hay explicación para que el huachicol fiscal que llega de dicho país se realice sin que exista participación de empresarios estadounidenses.

Asimismo, resaltó que, gracias a las investigaciones y operaciones realizadas por el gabinete de seguridad, el huachicol fiscal “ya es bastante menos”.

Huachicol fiscal en México involucra empresas de Estados Unidos y Canadá

La agencia de noticias Reuters compartió un reportaje sobre la red de huachicol fiscal que tiene como destino final ciudades de México.

En éste, se señala la existencia de una cadena de corrupción revelada por la Secretaría de Marina mexicana, así como la ruta de los navíos que ingresaron combustible “disfrazado” de lubricante.

Asimismo, resalta que empresas estadounidenses y la participación de empresas en Canadá como: