Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió una alerta a Estados Unidos sobre los riesgos que representa el huachicol en México, situación que provoca pérdidas de ingresos y vulneración para la seguridad del personal.

Frente a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), representantes de Pemex expusieron que el robo de combustible, conocido como huachicoleo, ha dejado notables pérdidas.

Pero no solo eso, pues el informe del tercer trimestre de Pemex también alerta a Estados Unidos que l a actividad criminal vinculada al huachicol mantiene un impacto directo en:

Operaciones

Personal

Instalaciones

Huachicol en México provoca afectaciones operativas y en personal, alerta Pemex

De acuerdo con el reporte que contiene la alerta de Pemex en Estados Unidos, la petrolera enfrenta una alta exposición al delito de huachicoleo, lo que afecta al petróleo crudo, gas natural y productos refinados.

Sin embargo, la alerta enviada a Estados Unidos también señala el daño al que están expuestos los trabajadores de Pemex, pues las actividades criminales han provocado:

Incendios

Explosiones

Afectaciones al medio ambiente

Muertes

Uno de los daños más notorios a Pemex, que va más allá de lo económico, se ve reflejado principalmente a través de tomas clandestinas perforadas en su red de ductos.

Pemex señala que estas situaciones pueden interrumpir operaciones, afectar el suministro, distribución y generar pérdidas financieras, sin que hasta ahora hayan dado resultados contundentes las estrategias para reducir el huachicoleo.