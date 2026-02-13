La Embajada de Estados Unidos compartió un mensaje en el que manifestó su respaldo al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la estrategia que ha desplegado contra el huachicol fiscal.

Estados Unidos garantiza cooperación en estrategia de García Harfuch contra el huachicol fiscal

A través de X, la Embajada de Estados Unidos difundió un tuit en el que garantizó su colaboración en la estrategia contra el huachicol fiscal que ha puesto en marcha Omar García Harfuch.

Al respecto, el organismo diplomático resaltó que ahora más que nunca, los gobiernos de México y Estados Unidos han reforzado las acciones de cooperación para frenar las redes criminales.

Sobre ello, la Embajada de Estados Unidos indicó que el trabajo se ha centrado en 3 frentes estratégicos que se tratan de los siguientes:

Sector Financiero con el monitoreo de los movimientos de recursos entre México y Estados Unidos para identificar empresas fachada que lavan dinero, lo que deriva en sanciones a criminales

Sector Judicial a través del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de Estados Unidos que ha permitido ejecutar acciones judiciales contra las redes de huachicol fiscal

Sector Logístico que se ha destacado en acciones como la revocación de visas a ciudadanos extranjeros que estén vinculados con actos de corrupción, así como el blindaje de la frontera y la identificación de evasores fiscales

🇺🇸 y 🇲🇽refuerzan su cooperación contra el #HuachicolFiscal.

Estados Unidos reconoce estrategia de García Harfuch

Al garantizar que habrá continuidad en las acciones de cooperación que se realizan contra el huachicol fiscal, la Embajada de Estados Unidos reconoció la estrategia de García Harfuch.

En el mensaje se resaltaron las palabras del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en torno a la que los resultados se tratan del ”golpe más importante de la actual administración”.

Omar García Harfuch, secretario de seguridad (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

En especial porque se asegura que mediante las aciones se consiguió la "desarticulación de la red de huachicol fiscal que involucra a todas las partes de la cadena de suministro".

Finalmente, la embajada de Estados Unidos insistió en su publicación que ambos países están atacando las redes criminales desde los 3 frenes ya mencionados.