Luego de ser incluido en la lista de narcopolíticos, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, negó tener vínculos con “El Toñín”, supuesto líder huachicolero que opera en el llamado "Triángulo Rojo“ en Puebla.

“Todo mundo lo conocemos (a El Toñin) [...] es un pueblo pequeño, nos conocemos todos, agricultores, comerciantes y políticos” Néstor Camarillo

En entrevista con medios, el senador de MC negó categóricamente ser cercano a Antonio Martínez, “El Toñín”, señalando que lo conoció cuando fue alcalde de Quecholac hace más de 10 años.

En ese contexto, Néstor Camarillo señaló que las acusaciones se deben al ambiente político en el estado, pues aspira a ser presidente municipal de Puebla capital.

Pemex investiga predio por toma clandestina (Rogelio Morales / Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Néstor Camarillo rechaza vínculos con la red de huachicoleo en Puebla

Las acusaciones en contra de Néstor Camarillo surgieron luego de que la organización Defensores A.C. lo señalara como supuesto “narcopolítico”, al adjudicarle vínculos con una red de huachicol en Puebla.

En específico, al senador de MC se le acusó de haber facilitado las operaciones de “El Toñín”, actor clave en el robo de hidrocarburos y generador de violencia en el llamado Triángulo Rojo.

En respuesta, Néstor Camarillo calificó las acusaciones como un ataque mediático que, asegura, buscaría afectar sus aspiraciones para gobernar la alcaldía de Puebla capital en 2027 o 2030.

Además, subrayó que en los últimos 10 años no ha sido requerido por la Fiscalía General de la República ni por autoridades estatales por presuntos delitos relacionados con huachicol.