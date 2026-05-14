En su encuentro con Donald Trump, Xi Jinping le advirtió el Presidente de Estados Unidos sobre las tensiones entre Washington y Pekín en relación con Taiwán.

De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, Xi Jinping se refirió a Taiwán como “el asunto más importante” de la relación bilateral por lo que una mala gestión podría llevar a China y Estados Unidos a un choque e incuso un conflicto.

Xi Jinping advierte a Donald Trump sobreTaiwán y posible crisis diplomática

Xi Jinping, de 72 años de edad, indicó que la “independencia taiwanesa” y la paz en el estrecho de Taiwán son “incompatibles” por lo que mantener la estabilidad en la zona constituye el “mayor denominador común” entre China y Estados Unidos.

Esto en referencia a que Pekín considera a la isla una provincia rebelde y busca la reunificación, mientras que Taiwán, rechaza el control del Partido Comunista Chino, actuando como democracia autónoma de facto.

Tal y como lo manifestó el Secretario de Estado, Marco Rubio:

“Creo que la preferencia de China es probablemente que Taiwán se una a ellos de manera voluntaria y dispuesta. En un mundo perfecto, lo que querrían es algún tipo de votación o referéndum en Taiwán que acepte integrarse” Marco rubio. Secretario de Estado de Estados Unidos

US Secretary of State, Marco Rubio:



I think China's preference is probably to have Taiwan willingly voluntarily join them.



In a perfect world, what they would want is some vote or a referendum in Taiwan that agrees to fold in. I think that's what they would prefer.



Ultimately… pic.twitter.com/lQIlH9BM3l — Open Source Intel (@Osint613) May 14, 2026

Desde 1949, Pekín y Taiwán mantienen una rivalidad política, militar y diplomática, por lo que Xi no descarta el uso de la fuerza para tener controlada a la isla, por su parte, Estados Unidos mantiene vínculos no oficiales con Taipéi y es su principal suministrador de armas.

Por lo que el líder chino subraya que ante “diferencias y fricciones”, las “consultas en igualdad” es la “única opción correcta”.

Donald Trump y Xi Jinping dialogan tras tensiones por aranceles (Michelle Rojas)

Y finalmente, insistió en una cooperación entre ambas potencias en una guerra comercial donde no hay ganadores indicando que el progreso de China es compatible con el lema de Donald Trump:“Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo).

Donald Trump estará en Pekín hasta el 15 de mayo

Donald Trump, de 79 años de edad, estará en Pekín hasta el viernes 15 de mayo; en su apretada agenda tiene programadas dos reuniones con Xi Jinping.

Esta es la segunda visita de Trump al país asiático tras la realizada en 2017 durante su primer mandato.

El Presidente de Estados Unidos llegó a Pekín la noche del miércoles en compañía de Marco Rubio, de 54 años de edad, y altos ejecutivos representantes de Tesla, Apple, Nvidia, Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta y Goldman Sachs.