El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este miércoles 13 de mayo en Pekín para iniciar una visita de Estado de alto nivel con el líder chino Xi Jinping, la primera en China desde 2017.

El Air Force One de Donald Trump tocó tierra en el Aeropuerto Capital Internacional de Pekín poco antes de las 8 de la noche, hora local de China, recibiendo una ceremonia oficial con guardia de honor militar, alfombra roja y cientos de banderas ondeando.

El vicepresidente chino Han Zheng encabezó la bienvenida para Trump en China, quien vino acompañado de varios CEOs.

Trump llega a China con Musk y CEOs para cumbre clave con Xi Jinping

Donald Trump aterrizó en China para una visita de Estado de dos días, acompañado por líderes empresariales estadounidenses.

Entre ellos están:

Elon Musk de Tesla

Jensen Huang de Nvidia

Tim Cook ex director de Apple

Esto una cumbre de dos días con el presidente de China, la reunión con Xi Jinping busca destrabar el comercio bilateral.

Con alfombra roja, guardia de honor y una ceremonia formal en el Aeropuerto Capital Internacional de Beijing, Trump fue recibido con honores de Estado.

Donald Trump llega a China en una visita de Estado con Xi Jinping, acompañado de varios CEOs (Mark Schiefelbein / AP Photo / AP)

Esta cumbre busca estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo en medio de tensiones comerciales, tecnológicas y el conflicto en Irán.

Uno de los objetivos es avanzar en acuerdos sobre aranceles, exportaciones de chips, ventas de Boeing y cooperación en inteligencia artificial.

Los resultados de esta visita de Trump a China para reunirse con Xi Jinping, podrían influir en los mercados globales, las cadenas de suministro y la geopolítica internacional.