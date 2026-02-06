Katie Hobbs es una política y trabajadora social estadounidense que, desde enero de 2023, se desempeña como la 24.ª gobernadora de Arizona.

Como figura clave del Partido Demócrata, Hobbs ha liderado el “Estado del Gran Cañón” bajo una agenda centrada en la seguridad, la economía familiar y la protección de los derechos constitucionales.

En febrero de 2026, Hobbs lanzó el sitio web knowyourrights.az.gov. Esta plataforma bilingüe (inglés y español) informa a los residentes sobre sus derechos constitucionales al interactuar con agentes federales de inmigración (ICE) y al participar en protestas pacíficas, una medida que surge como respuesta directa al incremento de la actividad federal en Phoenix y otras áreas del estado.

¿Quién es Katie Hobbs?

Antes de llegar a la gubernatura, Katie Hobbs forjó una carrera de más de una década en el servicio público. Destaca por ser la primera gobernadora de Arizona con formación profesional en trabajo social, una perspectiva que ha marcado sus prioridades en vivienda asequible, salud y gestión del agua.

Como gobernadora, ha tenido que navegar en un entorno político históricamente conservador. En febrero de 2025, implementó la Operation Desert Guardian, una orden ejecutiva que creó un grupo de trabajo conjunto entre agencias federales, estatales y locales para combatir a las organizaciones criminales transnacionales en la frontera, enfocándose en detener el tráfico de fentanilo y personas.

Katie Hobbs, gobernadora demócrata de Arizona. (@govhobbs/Instagram )

¿Qué edad tiene Katie Hobbs?

Nacida el 28 de diciembre de 1969 en Phoenix, Arizona, Katie Hobbs tiene 56 años de edad en 2026.

¿Quién es el esposo de Katie Hobbs?

Katie Hobbs está casada desde 1996 con Patrick Goodman, quien ha sido un apoyo constante en su trayectoria desde sus inicios en la política local.

¿Qué signo zodiacal es Katie Hobbs?

Al haber nacido el 28 de diciembre, su signo es Capricornio. Este signo se asocia con una personalidad disciplinada, pragmática y enfocada en resultados.

¿Katie Hobbs tiene hijos?

Sí, la gobernadora y su esposo Patrick Goodman tienen dos hijos, a quienes han procurado mantener fuera del escrutinio público para proteger su privacidad.

¿Qué estudió Katie Hobbs?

Katie Hobbs es licenciada en Trabajo Social por la Universidad del Norte de Arizona (NAU).

Cuenta con una maestría en la misma disciplina por la Universidad Estatal de Arizona (ASU), estudios que financió a través de becas y programas de estudio y trabajo.

¿En qué ha trabajado Katie Hobbs?

La trayectoria de Katie Hobbs combina la labor humanitaria en el sector privado con altos cargos gubernamentales: