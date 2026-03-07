El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría cometido abuso sexual en agravio de una menor, según revela una nueva tanda de documentos liberados del caso Epstein.

Se trata de nuevos documentos del FBI liberados el 5 de marzo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, relacionados con entrevistas realizadas a una mujer que acusó directamente a Donald Trump de agresión sexual.

Hasta ahora estas páginas habían permanecido fuera de un amplio paquete de archivos vinculados al caso Jeffrey Epstein, debido a lo que funcionarios describieron como una clasificación equivocada que las consideró duplicadas.

Donald Trump (Alex Brandon / AP)

Nuevos documentos del caso Epstein revelan acusaciones contra Donald Trump por abuso sexual

Los documentos publicados del caso Epstein contienen notas mecanografiadas que resumen varias entrevistas realizadas por agentes del FBI en 2019. En esas conversaciones, la mujer afirmó haber sido agredida sexualmente tanto por Jeffrey Epstein como por Trump.

Según los registros del FBI, las acusaciones contra Trump se remontan a la década de 1980 , cuando la víctima era adolescente.

La declaración forma parte de un conjunto más amplio de señalamientos que no están verificados incluidos en millones de páginas de documentos que el Departamento de Justicia ha liberado en el marco de investigaciones relacionadas con Epstein y su red de contactos.

Antes de la publicación de esta semana, ya había revelado archivos que mencionaban la existencia de estos señalamientos. Dichos documentos indicaban que el FBI había llevado a cabo cuatro entrevistas con la mujer y había elaborado resúmenes de cada una.

Sin embargo, en la primera tanda de archivos de Epstein difundida al público solo aparecía una de esas entrevistas, en la que la denunciante relataba presuntos abusos cometidos por Epstein.

La ausencia de los otros tres informes generó cuestionamientos por parte de legisladores y víctimas que han seguido el proceso de divulgación de archivos.

Inicialmente, funcionarios federales sostuvieron que los documentos faltantes habían sido catalogados como duplicados de material ya publicado. No obstante, una revisión posterior determinó que esa clasificación fue incorrecta, por lo que finalmente fueron liberados.