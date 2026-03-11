La organización anónima Secret Handshake instaló cerca del Capitolio una polémica estatua de Trump y Epstein en la que ambos simulan la icónica pose de los protagonistas de la película Titanic.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el controvertido monumento apareció la mañana del 10 de marzo en el National Mall, el parque que está frente al Capitolio.

Las figuras de Trump y Epstein fueron acompañadas con una placa en la que se lanza una dura crítica contra el presidente de Estados Unidos por su implicación en el caso del depredador sexual.

Estatua de Trump y Epstein en el Capitolio (EFE)

Aparece una polémica estatua de Trump y Epstein abrazados como Jack y Rose del Titanic

La mañana del 10 de marzo, visitantes y turistas que acudieron al Capitolio en Washington D.C., se toparon con una peculiar estatua instalada en el parque National Mall.

Se trata de las figuras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su fallecido amigo, el inversor acusado de liderar una extensa red de explotación y tráfico sexual: Jeffrey Epstein.

La estatua ha llamado poderosamente la atención debido a que en ellas Trump y Epstein son representados como si fueran Jack y Rose abrazados en la proa del Titanic.

Pero, no es lo único que ha captado la atención, pues debajo de la estatua se colocó una placa en la que se explica la “historia de amor” de los protagonistas del monumento.

“El Rey del Mundo: La trágica historia de amor entre Jack y Rose se construyó a base de viajes de lujo, fiestas espectaculares y desnudos secretos. Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jffrey Epstein, una amistad aparentemente construida a base de viajes de lujo, fiestas espectaculares y desnudos secretos" Placa de la estatua de Trump y Epstein

En tono crítico y satírico, la placa menciona que Donald Trump y Jffrey Epstein sostuvieron una amistad que se construyó a partir de fiestas, lujo y sobre todo “desnudos secretos”.

Esta organización está detrás de la polémica estatua de Trump y Epstein

La polémica estatua de Trump y Epstein instalada frente al Capitolio por el colectivo The Secret Handshake, un grupo anónimo que trabaja con esculturas satíricas y provocadoras.

La organización es reconocida por acciones clandestinas en las ha colocado obras sin autorización oficial, generando controversia por los mensajes críticos que suele lanzar en ellas.

Este colectivo mantiene el anonimato, pues su estrategia es intervenir con piezas de gran tamaño, reforzando la crítica visual y creando polémica estatua que circula ampliamente en medios y redes.

Cabe destacar que la polémica estatua de Trump y Epstein instalada en marzo de 2026, es la segunda intervención de ese tema, pues en septiembre de 2025 colocaron una similar en el mismo National Mall.