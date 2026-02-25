La relación entre David Ellison, CEO de Paramount, y Donald Trump, parece ser más fuerte que antes, pues el ejecutivo fue invitado al discurso del Estado de la Unión.

Aunque David Ellison no fue invitado directo de Donald Trump al discurso del Estado de la Unión, su simple presencia ha dado mucho de qué hablar.

David Ellison fue invitado al Estado de la Unión de Donald Trump por el Partido Republicano

David Ellison fue invitado al Estado de la Unión de Donald Trump por parte del Senador Lindsey Graham del Partido Republicano, mismo que subió una foto con el CEO de Paramount.

David Ellison en el Estado de la Unión de Donald Trump (Especial)

Aunque David Ellison no recibió la invitación directa de Donald Trump al Estado de la Unión, el hecho de que asistiera como parte de los invitados del Partido Republicano deja en clara su relación con el espectro político.

Pues desde hace unos meses se habla de la relación entre la familia Ellison y Donald Trump, señalando como de buenos amigos, a pesar de que el mandatario negó esto en reiteradas ocasiones.

No obstante, todo indica que en realidad están en muy buenos términos, tal y como se había mencionado desde un inicio.

David Ellison (Skydance)

David Ellison en el Estado de la Unión de Donald Trump se da tras oferta de Paramount por Warner Bros.

Algo que ha llamado la atención del público en general y personalidades políticas y de negocios de Estados Unidos, es que esta aparición de David Ellison en el Estado de la Unión de Donald Trump se da luego de la nueva oferta de Paramount por Warner Bros.

Siendo para muchos un mensaje de David Ellison sobre la posible tendencia que podría tomar la compra de Warner Bros. por parte de Paramount.

Esto a pesar de que Donald Trump mencionó que no se metería en ese asunto, pues es algo que le compete a las instancias reguladoras y no al presidente como tal.

Aún así, muchos opositores de Donald Trump creen que existe cierta influencia del mandatario en la negociación, pues se sabe que tuvo reuniones con David Ellison hace unos meses.