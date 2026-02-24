El presidente Donald Trump ofrecerá su Discurso del Estado de la Unión este martes 24 de febrero. Acá te contamos cuál es el horario y cómo ver en México el mensaje.

De acuerdo con especialistas, el mensaje que ofrecerá el mandatario será crucial, debido a que su nivel de popularidad y aprobación se encuentra en uno de sus puntos más bajos.

Por ello, se prevé que en su Discurso del Estado de la Unión, Trump busque convencer a los ciudadanos que cada vez cuestionan más las políticas que ha implementado.

Horario y dónde ver en México el Discurso del Estado de la Unión de Trump

La Casa Blanca dio a conocer que el presidente Donald Trump ofrecerá su Discurso del Estado de la Unión, ante el Congreso de Estados Unidos, en punto de las 21 horas en Washington D.C.

Es decir que en la zona centro de México, lo que incluye a la Ciudad de México (CDMX), el mensaje del presidente dará inicio en punto de las 20:00 horas o las 8 de la noche.

Donald Trump (La Casa Blanca vía X)

Además, si quieres seguir en vivo el discurso que Trump dará ante el Congreso de la Unión, podrás sintonizarlo en directo desde el canal oficial de la Casa Blanca en Youtube.

También podrás verlo desde los canales de YouTube de cadenas de noticias como Telemundo y Foro TC, en donde suelen transmitirse los mensajes del presidente con una traducción simultánea al español.

Temas del Discurso del Estado de la Unión de Trump

Si bien no hay un adelanto oficial de los temas que Trump tendría preparados para abordar durante su Discurso del Estado de la Unión, se prevé que el presidente hable de varios temas como los siguientes: