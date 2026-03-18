La tarde del 18 de marzo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez publicó un comunicado anunciando la destitución de Vladimir Padrino López, quien fue ministro de Defensa de Venezuela durante más de una década:

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”. Comunicado de Delcy Rodríguez

En su escrito, Delcy Rodríguez adelantó que Padrino López asumirá nuevas responsabilidades dentro del gobierno venezolano que aún no han sido anunciadas.

Sin embargo, confió en que el general se ocupe de las nuevas encomiendas “con el mismo compromiso y honor” con el que se desempeñó al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Por su parte, la presidenta encargada designó al general Gustavo González López como el nuevo ministro de Defensa de Venezuela.

Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino (Captura de panta)

Vladimir Padrino expresa su agradecimiento a Delcy Rodríguez

Tras su destitución, el general Vladimir Padrino se pronunció vía redes sociales para despedirse de su cargo y agradecer a Delcy rodríguez por sus palabras y por el apoyo que le dio en sus primeros días de gestión en Venezuela.

Padrino López se dijo honrado de haber servido como soldado a la patria venezolana y haber protegido la “la paz y unidad nacional”.

Vladimir Padrino se despide de su cargo como ministro de Defensa (Captura de pantalla)

El general aprovechó el espacio para darle su aprobación al nuevo ministro de Defensa, reconociéndolo como un hombre de buenos principios y valores.

En este reconocimiento, Vladimir Padrino López recordó a Gustavo González López de la Academia Militar del Ejército, depositando toda su confianza en él:

“Asimismo, extiendo mis más sinceras felicitaciones al G/J Gustavo González López por esta nueva designación. Conozco desde nuestros albores en la Academia Militar del Ejército, su temple, su moral y su probada lealtad”. Vladimir Padrino López

Ahora, lo único que resta es que sea anunciado el futuro del general dentro de la reestructuración que se está viviendo en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos.

“Estoy seguro de que la FANB saldrá fortalecida. ¡Venceremos!“, finalizó Vladimir Padrino.