A través de un video en redes sociales, María Corina Machado dio a conocer que ya prepara su regreso a Venezuela, luego de haber salido del país en la clandestinidad.

María Corina Machado señaló que hay una “hoja de ruta” que cumplir para lograr el proceso de transición en Venezuela pero, una vez completada, regresará a su país.

María Corina Machado regresará a Venezuela en las próximas semanas

En su mensaje, María Corina Machado señala que regresará a Venezuela en las próximas semanas, aunque no da una fecha exacta en la que emprenderá el viaje de regreso.

Algo que desea al igual que todos los exiliados de Venezuela que salieron por una u otra razón del país desde hace varios años y que, debido al régimen político, no habían podido regresar.

No obstante, María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela para trabajar en el proceso de transición democrática del país, siendo esta una gran tarea que le espera a todo el pueblo venezolano.

Asimismo menciona que se encuentra feliz por lo sucedido recientemente, donde se dio la liberación de presos políticos, los cuales por fin pudieron reunirse con sus familias luego de ser separados por la fuerza.

María Corina Machado (Especial)

María Corina Machado alaba la operación de Donald Trump en Venezuela

Algo que también recalcó María Corina Machado es que al momento de su captura, Nicolás Maduro no era un “presidente legítimo”, pues fue derrotado en las elección de 2024, apoyando totalmente la operación de Donald Trump en Venezuela.

En palabras de María Corina Machado, fue gracias a la intervención de Donald Trump que se pudo llevar a Nicolás Maduro ante la justicia internacional, dando paso a la etapa de cambio y transición en Venezuela.

Además de reconocer el apoyo que ha recibido en su reunión con los líderes de Estados Unidos, así como de otras naciones, con quienes habló sobre lo que pasa en Venezuela y cómo se llevará a cabo la transición democrática.

Durante estos meses fuera de Venezuela, María Corina Machado se ha reunido con más de 10 líderes políticos, así como de organizaciones de derechos humanos.