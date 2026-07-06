La cifra de muertos tras los terremotos en Venezuela asciende a tres mil 342 y la cifra de heridos a 16 mil 740, informó el domingo 5 de Julio el presidente del parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez.

El dato a más de semana y media de los sismos se da a conocer cuando se siguen intensificando las labores de rescate de cuerpos.

Del sábado 4 de julio al domingo 5 de julio, la diferencia de cifras es de 388 personas muertas más.

Rescatados en Venezuela ascienden a 6,462

Jorge Rodríguez, presidente del parlamento de Venezuela, también dio un balance oficial sobre las personas que han sido rescatadas que asciende a seis mil 462 y 17 mil 345 que perdieron su vivienda.

Se informó que permanecen habilitados 79 campamentos transitorios debido a que hay 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Al momento, se han atendido a 86 mil 796 familias con 9.5 toneladas de alimentos y 669 mil litros de agua.

En estos trabajos son 27 mil 482 voluntarios, así como 29 mil 567 elementos del ejército y fuerzas de seguridad.

Aún buscan desaparecidos y recuperando cuerpos en Venezuela

La plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela reporta más de 31 mil personas de las que no se conoce su paradero, no obstante, la cifra no se ha actualizado.

Este domingo 5 de julio se cumplen 11 días de los terremotos mientras vecinos, autoridades nacionales y voluntarios extranjeros siguen retirando escombros.