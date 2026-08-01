La Unión Europea convocó a una reunión urgente del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior para abordar la crisis migratoria registrada en Ceuta, luego de la llegada masiva de personas desde Marruecos.

De acuerdo con la información, la reunión extraordinaria se celebrará el martes 4 de agosto y será presidida por Irlanda, que coordina temporalmente las reuniones de los países miembros de la Unión Europea.

Ministros de la Unión Europea se reunirán de urgencia por crisis migratoria en Ceuta

A través de redes sociales, Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, confirmó que se ha convocado a una reunión urgente en la Unión Europea para atender la crisis migratoria en Ceuta, que ha puesto bajo presión el Tratado de Schengen.

Unión Europea convoca reunión urgente por la crisis migratoria en Ceuta (Captura de pantalla)

Micheál Martin detalló que el encuentro es necesario para hacer un balance de los acontecimientos ocurridos, así como las medidas que se adoptarán para fortalecer la cooperación frente a la migración irregular.

La convocatoria se produce después de que el presidente de España, Pedro Sánchez, solicitara una reunión urgente a las instituciones europeas y criticara la falta de solidaridad de algunos gobiernos del bloque.

El presidente Pedro Sánchez defendió la actuación de su administración y aseguró que España respondió de manera inmediata para controlar la situación en la frontera con Marruecos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró previamente el respaldo del organismo a España y destacó que la mayoría de los migrantes ya regresaron a Marruecos.

La reunión extraordinaria buscará establecer una postura común frente a la crisis migratoria y definir nuevas acciones para reforzar el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea.