Organizaciones de derechos humanos de Marruecos estimaron que unas 100 mil personas migrantes estarían buscando cruzar a Ceuta, España.

Cruce masivo de migrantes hacia Ceuta, que se da en medio de una crisis migratoria con decenas de fallecidos y operativos de retorno a Marruecos.

Hasta ahora, Marruecos se ha mantenido en silencio de manera oficial sobre la más grave crisis migratoria en el país.

Mientras que en España, las autoridades han estimado al menos que 60 mil migrantes marroquíes han entrado a Ceuta de manera irregular, en su mayoría jóvenes, aunque también familias y menores, incluidos bebés; así como 67 muertos.

Organizaciones critican la incapacidad del gobierno de Marruecos para garantizar dignidad humana

Ante las estimaciones sobre el cruce de personas a Ceuta, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) lanzó una muy dura crítica al gobierno de Marruecos.

Pues calificó de incapacidad el gobierno de Marruecos para garantizar “el mínimo de dignidad humana” a la población, pues la crisis migratoria “refleja el bloqueo del horizonte social” en el país.

Asimismo, la asociación considera al Estado marroquí “política y jurídicamente responsable de las condiciones catastróficas que han desembocado en este éxodo colectivo, comparable por su magnitud a situaciones propias de zonas de guerra o de conflicto armado”.

Además la organización considera que la crisis no es un tema nuevo en Marruecos, pues esta es el resultado de “décadas de marginación, empobrecimiento y exclusión social”, así como esta ha sido “un indicador extremadamente grave del grado de desesperación” y de la pérdida de confianza en las instituciones públicas marroquís.

Con información de EFE