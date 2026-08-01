El presidente de España, Pedro Sánchez, hizo un llamado a no “dividir” al emitir un pronunciamiento en torno a la crisis migratoria que se registra en la ciudad de Ceuta.

“No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida” Pedro Sánchez

Fue por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, que consideró que contrario a las posturas que se han generado por la crisis en Ceuta, lo mejor es mantener la unión.

Además, Pedro Sánchez resaltó que las estadísticas que corresponden a los últimos 5 años, muestran España no es el país que más registra ingresos migratorios irregulares.

Pedro Sánchez llama a no dividir ante crisis migratoria en Ceuta

Durante el periodo comprendido del 29 y el 31 de julio, la ciudad de Ceuta en España fue el escenario de un ingreso masivo de migrantes marroquíes que cruzaron la frontera vía marítima y terrestre.

Al respecto, autoridades de España refieren que cerca de 50 mil personas intentaron entrar al país de manera irregular, por lo que se pusieron en marcha diversas medidas para replegar y frenar los ingresos.

Ante la crisis migratoria, el presidente de España, Pedro Sánchez, compartió un mensaje en el que hizo llamado para evitar las divisiones en la Unión Europea y pidió consolidar el bloque.

Pedro Sánchez sobre la crisis en Ceuta (@sanchezcastejon/X)

Lo anterior debido a que ante lo ocurrido en Ceuta, líderes europeos como la italiana Giorgia Meloni, ha lanzado diversas críticas contra España e incluso suspendió del acuerdo de libre circulación de Schengen.

Al plantear que este no es un tiempo que se deba prestar a las divisiones, planteó una perspectiva humanista al resaltar que la “solidaridad y la empatía son opcionales”.

Pedro Sánchez resalta estadísticas migratorias ante críticas a España

Al pedir que se evite la división de la Unión Europea ante la crisis migratoria en Ceuta, Pedro Sánchez compartió estadísticas sobre los ingresos irregulares en el continente durante los últimos 5 años.

Los datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, señalan que España no es el país que más registró ingresos de migrantes de 2021 a 2026, pues ese lugar lo ocupa Italia:

Italia: 478 mil 600 Balcanes occidentales: 340 mil 600 Grecia: 259 mil 800 España: 234 mil 760 Frontera oriental: 48 mil

De esa manera habría respondido de forma directa a la principal critica de su administración ante la crisis en Ceuta, la primera ministra de Italia, Giogia Meloni, aunque no la mencionó de forma directa.