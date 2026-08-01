Ante las críticas que ha recibido de parte de varios líderes europeos debido a la crisis migratoria en Ceuta, Pedro Sánchez envió una carta a Ursula Von de Leyen para responder a los cuestionamientos.

En dicha misiva dirigida a la Presidenta de la Comisión Europea, el presidente del Gobierno español planteó diversos puntos en busca de aclarar el tema migratorio que se vive en el país.

Entre los puntos clave que incluyó Pedro Sánchez en su carta a Ursula Von Der Leyen, destaca la exigencia de una reunión urgente con los ministros del Interior europeos.

Pedro Sánchez. Crisis en Ceuta (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Los puntos clave de la carta de Pedro Sánchez ante la crisis en Ceuta

En medio de la crisis que se ha generado en Ceuta debido al ingreso masivo de migrantes marroquíes durante los últimos días de julio, Pedro Sánchez envió una carta a la Comisión Europea.

En dicha misiva, el presidente de España defendió las acciones que ha desplegado su gobierno y respondió a las críticas de líderes como Giorgia Meloni, como se establece en los siguientes puntos clave:

Gestión de la crisis: Pedro Sánchez asegura haber restablecido el control fronterizo en menos de 48 horas tras los ingresos masivos en Ceuta, brindado asistencia humanitaria y evitado movimientos posteriores hacia el resto de Europa

Defensa del historial migratorio español: el presidente español destacó que es la segunda frontera exterior más segura de la Unión Europea pese a ser el único país con frontera terrestre con África

Crítica a la reacción europea: lamentó la reacción de gobiernos que pidieron la exclusión temporal de España del Espacio Schengen, en referencia a Italia y Giorgia Meloni de quien dijo, actuó de manera injusta e ilegal

Petición de respaldo político de la Comisión Europea: solicitó a Ursula von der Leyen garantizar una reacción rápida, coordinada y eficaz de la Unión Europea ante la crisis y el clima de división por ser un tema de relevancia continental

Migración España (EFE / EFE)

Pedro Sánchez solicitó una reunión europea urgente por crisis en Ceuta

Tras defender las acciones que ha implementado para atender la crisis en Ceuta por el ingreso masivo de migrantes, Pedro Sánchez pidió en su carta a Von der Leyen, una reunión con carácter de urgente.

Sobre ello, el presidente del gobierno español solicitó a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea que convoque con urgencia una videoconferencia extraordinaria.

“Solicitamos a la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea que convoque, con carácter de urgencia, una videoconferencia extraordinaria de los Ministros del Interior” Pedro Sánchez

En ella, planteó, deben estar presentes los Ministros del Interior para establecer una respuesta común y reafirmar que la seguridad fronteriza es responsabilidad compartida de todos los Estados de la Unión Europea.