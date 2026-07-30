El Tratado de Schengen es un pacto europeo de libre circulación en donde se elimina los controles en las fronteras interiores entre sus países miembros, y se unifican los revisiones en los límites exteriores.

Esto permite viajar, vivir o trabajar entre los países miembros sin la necesidad de tener que someterse a controles de pasaportes, ya que funciona como un territorio único.

Sin embargo, el Tratado de Schengen se encuentra en riego tras la presión de Italia de suspenderlo luego de la llegada masiva de migrantes a España por Ceuta.

¿Qué es el Tratado de Schengen?

El Tratado (también conocido como acuerdo o espacio) de Schengen es un acuerdo internacional que permitió la creación de un espacio de libre circulación en Europa, donde se han suprimido los controles en las fronteras interiores entre los países miembros.

Qué es el Tratado de Schengen (Tomada de video)

Este espacio funciona como una sola entidad para efectos de viajes internacionales, trasladando los controles fronterizos a las fronteras exteriores con terceros países.

El Tratado de Schengen se firmó el 14 de junio de 1985 cerca del pueblo de Schengen, en Luxemburgo, a bordo del barco MS Princesse Marie-Astrid en el río Mosela.

Inicialmente, fue firmado por 5 de los 10 Estados miembros de la entonces Comunidad Económica Europea:

Francia

Alemania Occidental

Bélgica

Luxemburgo

Países Bajos

En 1990, se complementó con el Convenio de Schengen, que definió las condiciones y garantías para la aplicación efectiva de la libre circulación. El acuerdo entró oficialmente en vigor en 1995.

El principio fundamental es la libre circulación de personas, permitiendo que cualquier individuo (sea ciudadano europeo o no) que haya entrado regularmente por una frontera exterior, pueda cruzar las fronteras internas sin pasar por controles de pasaportes.

El Tratado de Schengen establece:

Refuerzo de fronteras exteriores: Se aplican procedimientos de control idénticos y rigurosos en los puntos de entrada al espacio común

Cooperación policial y judicial: Incluye la asistencia mutua entre cuerpos de policía para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo

Sistema de Información Schengen (SIS): Una base de datos compartida que permite a las autoridades intercambiar información sobre personas y objetos (como vehículos o documentos) de interés para la seguridad

Armonización de visados: Los países aplican una política común de visados para estancias de corta duración (hasta 90 días)

Estos países forman parte del Tratado de Schengen

El Tratado de Schengen está integrado por 29 países. Un total de 25 miembros de la Unión Europea (UE):

Alemania Austria Bélgica Bulgaria Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal República Checa Rumanía Suecia

Y 4 países no pertenecientes a la UE:

Islandia Liechtenstein Noruega Suiza

Irlanda mantiene una cláusula de exclusión voluntaria (opt-out) para no formar parte del espacio de libre circulación, aunque participa en la cooperación policial y judicial. Chipre aún no ha suprimido sus controles internos.

Mónaco, San Marino y el Vaticano mantienen sus fronteras abiertas con el espacio Schengen, permitiendo la libre circulación, aunque técnicamente no son miembros oficiales del tratado.