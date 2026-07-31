Debido a una crisis migratoria en Ceuta y por motivos de seguridad ciudadana, las autoridades de Italia y Francia han decidido reinstaurar temporalmente la supervisión de sus fronteras con España, pausando los beneficios de libre circulación del espacio Schengen.

Estas medidas obligan a los viajeros procedentes de territorio español a presentar su documentación oficial para poder ingresar a dichos países.

Aunque el transporte internacional no ha sido suspendido, se anticipa que los tiempos de tránsito aumentarán significativamente debido a estas revisiones obligatorias.

Ante crisis migratoria en Ceuta, estos países han restablecido controles Schengen para viajeros de España

En el contexto de la crisis migratoria de 2026, algunos países han restablecido o reforzado controles fronterizos específicamente para viajeros procedentes de España.

Italia anunció el 31 de julio de 2026 la suspensión temporal del acuerdo Schengen con respecto a España por un periodo inicial de 30 días.

Al no compartir frontera terrestre, Italia ha reintroducido controles de identidad en puertos y aeropuertos para todos los pasajeros y naves que lleguen desde España.

La medida busca contener los flujos migratorios y proteger la seguridad nacional frente a posibles amenazas.

Tratado de Schengen (Tomada de video)

Por su parte, Francia ha reforzado su frontera terrestre con España en los Pirineos.

El gobierno francés ordenó triplicar la presencia policial, movilizando a más de 330 agentes adicionales y activando la Fuerza Fronteriza de intervención rápida para realizar inspecciones exhaustivas.

Además, se ha reforzado la vigilancia con tres aviones de la policía de fronteras, drones y patrullas en todos los trenes procedentes de territorio español. Estas medidas estarán vigentes, inicialmente, hasta el 31 de octubre de 2026.

Los controles no implican el cierre total de las fronteras, sino verificaciones aleatorias o selectivas que pueden generar retrasos de entre 30 minutos y una hora en los desplazamientos.

Países que apoyan la medida de restablecer controles Schengen para viajeros procedentes de España

Varios socios europeos han respaldado públicamente la postura de Italia o han advertido sobre la posible aplicación de controles propios:

Finlandia

Dinamarca

Suecia

República Checa y Austria

La normativa de la Unión Europea y el Código de Fronteras Schengen no permiten la “expulsión” formal o la cancelación del tratado a otro socio de manera unilateral.

Sin embargo, la magnitud de la crisis migratoria ha fracturado la cohesión en el bloque, y una coalición de países ha respaldado la dura postura italiana exigiendo medidas firmes de control fronterizo.