El video que muestra la llegada masiva de migrantes a España por Ceuta

A través de las redes sociales se han viralizado videos que muestran la llegada masiva de migrantes a España por Ceuta, desbordando la seguridad fronteriza.

Aunque la mayoría parecen ser hombres jóvenes, también había familias con mujeres y niños que tratan de migrar a Europa.

Ante el colapso de los centros de acogida y la saturación de los servicios de emergencia, el Gobierno de España procedió a movilizar al ejército y reforzar la seguridad con agentes adicionales.

Videos muestran la crisis migratoria en Ceuta por la llegada masiva de personas a España

Las imágenes capturadas durante esta crisis migratoria en Ceuta, documentan una situación de caos absoluto y desesperación, reflejando tanto la magnitud de la llegada como la diversidad de las personas que intentan cruzar.

Las fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran a cientos de personas bordeando a nado el espigón del Tarajal, el cual marca la frontera marítima entre Marruecos y España.

Miles de migrantes llegaron al perímetro fronterizo de Ceuta desde distintos puntos de Marruecos. Algunos cruzaron nadando los más de tres kilómetros que separan ambos territorios, mientras otros lograron atravesar la valla fronteriza. #LasNoticiasDeFORO con @eduardosalazar4 |… pic.twitter.com/g8X9KhgR8X — N+ FORO (@nmasforo) July 30, 2026

Se observa a multitud de jóvenes, algunos con flotadores redondos, lanzándose al agua para rodear las barreras físicas.

Las imágenes muestran a migrantes encaramándose a lo más alto de las verjas, sin importar la altura o los alambres disuasorios.

Otros han sido captados abriendo agujeros en la parte inferior de la verja o saltando sectores desprotegidos.

Muchos cruzaron simplemente corriendo por el espigón o por sectores de la frontera terrestre, aprovechando la escasa vigilancia inicial.

Aunque la mayoría de los captados en las imágenes son hombres jóvenes marroquíes, se han registrado imágenes de familias enteras con hijos pequeños y bebés, así como menores que cruzan en solitario o con sus parientes.

Los videos muestran también a adultos mayores y personas con movilidad reducida avanzando hacia la frontera.

Algunos migrantes fueron grabados celebrando su llegada, gritando “¡Adiós Marruecos, hola España!” o “¡Viva España!”, mientras otros aparecen exhaustos en la arena siendo auxiliados por la Guardia Civil.

Los videos muestran a miles de personas, muchas de ellas todavía en bañador, deambulando por las calles y carreteras de Ceuta, lo que provocó el cierre de comercios y bares por temor a incidentes.

El video que muestra la llegada masiva de migrantes a España por Ceuta (Tomada de video)

Razones de la llegada masiva de migrantes a España por Ceuta

La actual crisis migratoria masiva en Ceuta, descrita como la más grave desde 2021, responde a una combinación de factores judiciales, operativos y diplomáticos que han facilitado e incentivado la entrada de miles de personas en pocos días.

El Ministerio del Interior de España ha denunciado que las redes de tráfico de personas están “instrumentalizando” una reciente sentencia del Tribunal Supremo para fomentar el flujo migratorio.

El tribunal dictaminó a principios de julio que la Ley de Extranjería no permite las “devoluciones en caliente” (expulsión inmediata sin procedimiento) para inmigrantes interceptados en el mar, ya que al llegar a nado no superan un elemento físico de contención como las vallas.

El repunte en los intentos de cruce es habitual durante el verano debido a la mejora en las condiciones del mar y las temperaturas más favorables para la travesía a nado.

La llegada persistente de personas provocó el colapso de los centros de acogida, como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que ya superaba su capacidad antes de la avalancha de este jueves.