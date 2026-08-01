La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el organismo respaldó a España desde el primer momento que se dio la situación migratoria registrada en Ceuta.

Durante los últimos días de julio de 2026, Ceuta registró un incremento en los cruces irregulares de migrantes marroquíes, lo que llevó a España y a Marruecos a desplegar un operativo de seguridad.

Von der Leyen informó que sostuvo una conferencia telefónica con los comisionados Magnus Brunner y Dubravka Šuica para analizar la evolución de los acontecimientos en la ciudad autónoma española.

Von der Leyen: la Comisión Europea respaldó a España desde el primer momento (Agencia AP / AP Photo/Antonio Sempere)

Von der Leyen afirma que la Comisión Europea respaldó a España desde el inicio de la situación migratoria en Ceuta

A través de redes sociales, Ursula von der Leyen destacó que la Comisión Europea respaldó a España desde el primer momento que se suscitó la situación migratoria y celebró la videoconferencia extraordinaria.

“La Comisión ha ofrecido su apoyo a España desde el primer momento. He recibido cartas de varios líderes y celebro la convocatoria de una videoconferencia extraordinaria para hacer balance de lo sucedido”. Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen señaló como una “buena noticia” que la gran mayoría de las personas que ingresaron de manera irregular ya regresaron a Marruecos, resultado que atribuyó a la actuación eficaz de las fuerzas de seguridad.

Von der Leyen afirmó que estos hechos evidencian la relevancia de mantener un control efectivo de las fronteras exteriores europeas. Aunque reconoció que la Unión Europea cuenta con un sistema sólido de vigilancia fronteriza.

La presidenta de la Comisión Europea también subrayó la importancia de permanecer atentos en los puntos de entrada y de mantener una estrecha coordinación entre todas las autoridades involucradas.

“Debemos permanecer vigilantes en cada punto de entrada crítico y mantener una estrecha coordinación entre todas las autoridades”. Ursula von der Leyen