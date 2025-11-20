Ucrania y Estados Unidos trabajarán juntos para ponerle fin a la guerra con Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski -de 47 años de edad- recibió un “borrador de plan” desde Washington, por lo que será en los próximos días cuando se reúna con Donald Trump para discutirlo.

Aunque no se ha hecho público el contenido de este plan, se dice que este aborda 28 puntos en los que se le pide a Ucrania ceder ante las demandas clave de Rusia.

Esto se sabe del plan de Ucrania y Estados Unidos para ponerle fin a la guerra con Rusia

De acuerdo con informes difundidos en medios occidentales y la agencia AFP, el plan de Ucrania y Estados Unidos sugiere darle lo que quiere a Rusia.

Entre los puntos se encuentra:

Reconocer Crimea y otras regiones que los rusos han tomado

El Kremlin afirma haber anexado cinco regiones ucranianas: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson y Crimea

Ucrania debe retirar sus tropas de las regiones de Donetsk y Lugansk, a cambio de congelar la línea del frente en las regiones sureñas de Zaporizhzhia y Kherson

Ucrania reducirá su ejército a 400.000 efectivos

Kiev renunciará a todas las armas de largo alcance

Se habla de una prohibición total del despliegue de tropas occidentales en Ucrania

Ucrania estará en disposición de negociar algún tipo de garantías de seguridad con Estados Unidos y Europa, para evitar que Rusia vuelva a invadirla

¿Quién elaboró el plan de Ucrania y Estados Unidos para ponerle fin a la guerra con Rusia?

Aunque este aún no se ha firmado y tampoco se ha hecho público, de acuerdo con el medio estadounidense Axios, el plan fue elaborado por Estados Unidos en consulta secreta por Moscú.

Esto explicaría por qué el plan vulnera a Ucrania ante un futuro ataque de Rusia.

“Parece que los rusos propusieron esto a los estadounidenses, y estos lo aceptaron”, cita una fuente.

A poco de hacerse público parte del plan, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que ambas partes deben aceptan concesiones difíciles pero necesarias para una paz duradera.