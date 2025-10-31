Según medios internacionales, los mandatarios Donald Trump y Vladimir Putin ya no se reunirán, luego de que Estados Unidos cancelara oficialmente su reunión.

La decisión de cancelar la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin se habría producido tras una “tensa llamada entre los altos diplomáticos de ambos países” , según el Financial Times.

Pues la reunión entre el presidente de Estados Unidos de 79 años de edad, Donald Trump y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin de 73 años de edad; tenía como objetivo poner fin a la guerra de Ucrania; en una cumbre prevista para en Budapest, Hungría.

Y por lo que se dice que el Kremlin puso condiciones para la negociación del fin de la guerra, en la que Rusia tenía como demandas concesiones territoriales, la reducción de las fuerzas armadas de Ucrania y así como una garantía de que el país nunca sería parte de la OTAN.

Con ello, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos habría hablado con el presidente Donald Trump, mismo que descartó la reunión con Rusia.

Donald Trump y Vladimir Putin (Brendan Smialowski / AFP)

Ni Estados Unidos, ni Rusia ha confirmado la cancelación de la reunión de Donald Trump y Vladimir Putin

Pese a que medios han manejado la cancelación de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin para el fin de la guerra en Ucrania; ambas naciones no han dicho nada al respeto de manera oficial.