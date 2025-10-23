El presidente de Rusia, Vladimir Putin califica de “hostiles” las sanciones de Estados Unidos a petroleras rusas.

Pese a estas acciones, Vladimir Putin asegura que no afectarán el bienestar económico ruso y lanza una fuerte advertencia ante la presión de Estados Unidos.

Estados Unidos anunció nuevas sanciones dirigidas a las dos mayores petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, como una manera de presionar al gobierno de Vladimir Putin para que negocie un acuerdo de paz en Ucrania.

Vladimir Putin calificó de “hostiles” las sanciones de Estados Unidos a petroleras rusas y aseguró que no afectarán de forma significativa a la economía del país.

El presidente de Rusia cree que las acciones impuestas a las petroleras Rosneft y Lukoil son un “intento de ejercer presión” al país, pero considera que esto solo lo hace un país que no se respeta.

“Ningún país que se respete resuelve nada bajo presión y nosotros tenemos el privilegio de pertenecer al grupo de países que se respetan a sí mismos” Vladimir Putin

De acuerdo con agencias de medios rusas, Vladimir Putin reveló que estas acciones si tendrán ciertas consecuencias, pero no serán tan graves como para afectar el bienestar económico ruso.

“Van a generar serias dificultades y tendrán ciertas consecuencias, pero no podrán, en general, alterar el bienestar de nuestra economía” Vladimir Putin

Afirmó que solo provocará que se aumente el precio del petróleo , ante la imposibilidad de incrementar la extracción en el mundo para suplir las exportaciones rusas.

“Lo único que se va a conseguir es que se disparen los precios del petróleo y sus derivados, y que sea más cara la gasolina en todos lados, Estados Unidos también” Vladimir Putin

Vladimir Putin advierte que Rusia no cederá ante la presión de Estados Unidos

Para Vladimir Putin las acciones aprobadas por Estados Unidos no ayudan a fortalecer la relación bilateral y solo “causa daño a los nexos” entre ambos países.

Vladimir Putin fue más allá y le lanzó una fuerte advertencia a los Estados Unidos y a cualquier otro país que decida hacer acciones en su contra.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin indicó que su gobierno nunca cederá ante la presión de Estados Unidos o de algún otro país.

Vladimir Putin advirtió que la respuesta a cualquier ataque dentro de Rusia “será grave y abrumador”.

Estas declaraciones surgieron al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Ucrania ataque territorio ruso con misiles estadunidenses Tomahawk de largo alcance.

“La respuesta de Rusia será no sólo muy seria: será demoledora. Deberían de pensarlo bien” Vladimir Putin

Las declaraciones de Vladimir Putin fueron tomadas en una improvisada rueda de prensa al término de un acto de la Sociedad Rusa de Geografía en el Palacio de los Congresos de Moscú.