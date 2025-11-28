Vladimir Putin, presidente de Rusia, afirmó que no habrá un alto al fuego hasta que Ucrania no abandone las regiones ocupadas que Moscú reclama como suyas.

Este jueves 27 de noviembre, el presidente Vladimir Putin descartó un alto al fuego en Ucrania, pues no ha desocupado las cuatro regiones anexadas por el gobierno de Rusia en 2022.

Durante una conferencia de prensa, Vladimir Putin señaló que no habrá alto al fuego hasta que Ucrania abandone las cuatro regiones que fueron anexas a Rusia de manera oficial en 2022, que son:

Donetsk Lugansk Jersón Zaporiyia

Vladimir Putin, presidente de Rusia (Sergei Guneyev / AP)

Vladimir Putin comentó que en cuanto Ucrania abandone las regiones ocupadas, entonces habrá un alto al fuego y no descartó cumplir su objetivo a partir de la fuerza militar.

“Si las tropas de Ucrania se repliegan de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. Si no se van, lograremos esto por la vía militar”. Vladimir Putin, presidente de Rusia

El presidente Vladimir Putin aseguró que Estados Unidos quiere firmar el acuerdo de paz lo antes posible, pues son conscientes del colapso que se viene, pero han descartado firmar algo con Rusia.

Vladimir Putin reiteró que si firma algo lo haría con Estados Unidos, pues “no se puede firmar nada con Ucrania” porque no tendría validez legal por el cambio de gobierno que se avecina.