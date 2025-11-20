A través de redes sociales, Marco Rubio de 54 años de edad, reveló que se elaboran propuestas por parte de Estados Unidos tiene para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania.
Marco Rubio aseguró que ya hay propuestas para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania
En su cuenta oficial de X, Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, reveló que están elaborando propuestas para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que “poner fin a una guerra compleja y mortífera como la de Ucrania exige un amplio intercambio de ideas serias y realistas.“
Es por ello que el Secretario de Estado aseguró que se traban en una serie de propuestas para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania:
“Lograr una paz duradera requerirá que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias. Por ello, estamos elaborando y seguiremos elaborando una lista de posibles ideas para poner fin a esta guerra, a partir de las aportaciones de ambas partes del conflicto.”Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos
Cabe mencionar que, de acuerdo con la publicación de Axios, Estados Unidos habría mandado a su enviado especial de Donald Trump en Oriente Medio y Rusia, Steve Witkoff de 68 años de edad, para negociar la paz entre Rusia y Ucrania.
Se dice también que el pasado 19 de noviembre, Steve Witkoff se vería en Estambul con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski para poner fin a la guerra con Ucrania y negociar la paz a partir de estas propuestas.