A través de redes sociales, Marco Rubio de 54 años de edad, reveló que se elaboran propuestas por parte de Estados Unidos tiene para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Marco Rubio aseguró que ya hay propuestas para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania

En su cuenta oficial de X, Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, reveló que están elaborando propuestas para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que “poner fin a una guerra compleja y mortífera como la de Ucrania exige un amplio intercambio de ideas serias y realistas.“

Es por ello que el Secretario de Estado aseguró que se traban en una serie de propuestas para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania:

“Lograr una paz duradera requerirá que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias. Por ello, estamos elaborando y seguiremos elaborando una lista de posibles ideas para poner fin a esta guerra, a partir de las aportaciones de ambas partes del conflicto.” Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos

Marco Rubio revela que se elaboran propuestas para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania (@marcorubio / X )

Cabe mencionar que, de acuerdo con la publicación de Axios, Estados Unidos habría mandado a su enviado especial de Donald Trump en Oriente Medio y Rusia, Steve Witkoff de 68 años de edad, para negociar la paz entre Rusia y Ucrania.

Se dice también que el pasado 19 de noviembre, Steve Witkoff se vería en Estambul con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski para poner fin a la guerra con Ucrania y negociar la paz a partir de estas propuestas.