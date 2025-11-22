Vladímir Putin, presidente de Rusia, anunció que recibió la propuesta del gobierno de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania y señaló que este podría servir para atraer paz a ambas naciones.

La propuesta de Estados Unidos para detener el conflicto en Ucrania tendría 28 puntos estratégicos que, según los medios, respalda peticiones de Vladímir Putin y no concreta garantías de seguridad para Ucrania.

Vladímir Putin respalda plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania

Este viernes 21 de noviembre, Vladímir Putin confirmó haber recibido la propuesta de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania y dejó ver que esto podría ser la base para llegar a un acuerdo definitivo.

Vladimir Putin y Donald Trump (Julia Demaree Nikhinson / AP)

Volodímir Zelenski tiene un plazo de siete días para responder si acepta la propuesta de Estados Unidos; sin embargo, el presidente de Ucrania dijo que no traicionaría los intereses nacionales al aceptar este plan.

De acuerdo con la información, la propuesta de Estados Unidos enviada a Vladímir Putin contempla lo siguiente:

Alto el fuego inmediato entre ambas naciones

Ucrania ceda parte de su territorio y renunciar a la OTAN

Rusia mantendría control sobre territorio icraniados como: Crimea, Donetsk y Lugansk

El gobierno de Ucrania tendría un límite de 600 mil efectivos militares

Garantía de seguridad de que si Rusia invade Ucrania nuevamente, Estados Unidos activaría un operativo coordinado

Celebración de elecciones en Ucrania luego de 100 días de que se firme el acuerdo

Programa de recuperación económica para Ucrania