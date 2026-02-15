Tras la investigación del caso Midas en Ucrania que inició en 2024, el exministro Herman Galushchenko fue detenido cuando intentaba darse a la fuga.

Herman Galushchenko, el exministro de Energía en Ucrania, es acusado de corrupción vinculada a Energoatom por mil 760 millones 480 mil pesos.

Herman Galushchenko es detenido por el caso Midas mientras intentaba darse a la fuga

La Agencia Anticorrupción de Ucrania (NABU por sus siglas en ucraniano) confirmó la detención de Herman Galushchenko el domingo 15 de febrero de 2026.

Según NABU, el exministro de Energía y que también lo fue de Justicia, fue detenido mientras intentaba salir de forma ilegal del país tras meses de haber sido imputado por el caso Midas.

Herman Galushchenko, exministro de Ucrania, es detenido por NABU. (@nab_ukraine)

Fue en noviembre de 2025 cuando se dio a conocer el nombre de Herman Galushchenko junto con otros funcionarios en Ucrania y el empresario Timur Mindich, por corrupción.

A Herman Galushchenko, junto con los otros entrometidos, se les acusa de soborno y beneficios personales a contratos con proveedores de Energoatom por mil 760 millones 480 mil pesos.

Asimismo, el exministro habría manejado de forma corrupta fondos públicos.

NABU ha calificado esta red de corrupción como la más grande desde Rusia, siendo que esta provino desde su propio gobierno por lo que esto llevó a Volodímir Zelenski a cambiar gran parte de su gabinete.

Hasta el momento, NABU no ha dado más detalles sobre el proceso que llevará el exministro ucraniano y quien es el sexto detenido por el caso Midas.