Durante una reunión en el Kremlin, Vladímir Putin anunció una tregua con motivo de la Pascua a partir de las 16:00 horas del 11 de abril hasta el final del día del 12 de abril, tiempo del centro de Moscú.

“Que las tropas estén preparadas para reprimir posibles provocaciones del enemigo, así como toda acción agresiva por su parte. Partimos de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación de Rusia” Comunicado expuesto durante reunión en el Kremlin

El presidente ruso giró órdenes a Andréi Beloúsov y Valeri Guerásimov, ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor, para detener la acción en los frentes de la guerra contra Ucrania.

Las iglesias ortodoxas de Ucrania y Rusia siguen el calendario juliano, el cual marca la celebración de la Pascua este 12 de abril.

Incertidumbre por tregua pascual entre Rusia y Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ya había puesto sobre la mesa una breve tregua durante la Pascua ortodoxa.

Sin embargo, Rusia rechazó la propuesta alegando que el mandatario buscaba una tregua en términos generales y no temporal ni por motivos de dicha celebración.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania (IG: @zelenskyy_official)

La constante negativa de Rusia a las treguas propuestas desde Kiev se basan en el tiempo que plantean para un cese al fuego.

Mientras Moscú ha declarado treguas de un día o de 30 horas, Ucrania ha planteado que sean de 30 días, iniciativa rechazada por Putin al considerar que durante ese tiempo se rearmarían y movilizarían las tropas enemigas.

Incluso, en su momento el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apoyó a Zelenski en la búsqueda de un armisticio más duradero.

En 2025, Putin anunció también una tregua pascual, así como en el 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

Sin embargo, ambas naciones acusaron que la contraparte no había respetado los acuerdos establecidos.